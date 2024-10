Manolo Rojas se volvió el centro de atención luego de sus declaraciones sobre el caso de Andrés Hurtado, a quien considera su amigo. Según una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, el actor cómico espera que las investigaciones continúen para que la verdad salga a la luz.

En conversación con el programa conducido por Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre, el actor cómico se mostró incómodo luego que el reportero le preguntara por si tenía conocimiento de los vínculos de Chibolin con personajes que ocupan altos cargos.

“No, no, cómo voy a saber. Cada uno tiene sus cosas, él no sabe mis cosas ni yo sé sus cosas, como amigos nomás. Yo no sé nada, él es mi amigo nomás, compartimos momentos, nos reímos, comemos, hablamos nuestras cosas, como todo amigo”, aclaró Manolo Rojas.

“¿Por qué me preguntas eso? Para eso está la investigación. mientras no haya un veredicto, no puedes acusar a nadie”, añadió Rojas, notablemente molesto, cuando le preguntaron si creía en la inocencia de Andrés Hurtado.

Finalmente, Manolo Rojas resaltó que el exconductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” está enfermo. “Él está muy enfermo, está muy mal, me enseñó su operación, está muy mal”, resaltó el actor cómico.

¿Por qué Andrés Hurtado está en prisión?

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado por el caso de presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos. Por su parte, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei enfrentarán comparecencia con restricciones.

El popular ‘Chibolin’ fue detenido el pasado 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja por complicaciones en su salud. La prisión preventiva se ha computado desde el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de marzo de 2026.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó el pasado 26 de setiembre el pedido de prisión preventiva contra los tres investigados por el plazo de 18 meses, pero el juez Juan Carlos Checkley Soria solo aceptó el pedido en el caso de Andrés Hurtado.

