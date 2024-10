El humorista Miguelito Barraza habló sobre la actual situación de Andrés Hurtado, quien estará en prisión preventiva por 18 meses durante la investigación en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. Al respecto, el popular ‘Chato’ Barraza lamentó lo sucedido.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Barraza aseguró que le tiene un gran cariño al popular ‘Chibolín’, pues siempre lo trató bien en su programa. Si bien no eran amigos, había una relación de respeto mutuo.

“Me ha dado mucha pena conocer que ‘Chibolín’ estará preso por 18 meses, yo le tengo una estima grande, un cariño, siempre se ha portado bien conmigo y perder la libertad es una de las cosas más horribles que te pueden pasar en la vida”, dijo Barraza.

“Hemos trabajado juntos en varias oportunidades, me ha invitado a su programa y siempre me ha tratado con cariño y mucho respeto. Igualmente he sido yo con él, todo ha sido muy recíproco. En este tipo de casos los que más sufren son los familiares e imagino que sus hijas deben estar pasando un mal momento”, añadió.

Asimismo, el popular ‘Chato’ Barraza recordó que él fue quien llevó a Andrés Hurtado, por primera vez, al desaparecido programa “Risas y salsa”.

“Claro, eso fue en los años 90. Yo conocía a su papá, quien era mi hincha. Pero luego alguien me lo presentó y me dijo que bailaba muy bien, y siempre me ha gustado ayudar a las personas, así que pedí que le hicieran una prueba y se quedó. Luego, él por su habilidad fue creciendo y se ganó un lugar en la televisión”, aseguró.

¿Por qué Andrés Hurtado pasará 18 meses en prisión?

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado por el caso de presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos. Por su parte, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei enfrentarán comparecencia con restricciones.

El popular ‘Chibolin’ fue detenido el pasado 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja por complicaciones en su salud. La prisión preventiva se ha computado desde el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de marzo de 2026.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó el pasado 26 de setiembre el pedido de prisión preventiva contra los tres investigados por el plazo de 18 meses, pero el juez Juan Carlos Checkley Soria solo aceptó el pedido en el caso de Andrés Hurtado.