Luego de que Andrés Hurtado anunciara la cancelación de su programa “Sábados con Andrés” que se transmitía por Panamericana TV, varios internautas en las redes sociales se vienen cuestionando sobre el animador del espacio, el locutor Raúl Francia. Ante ello, Francia salió a aclarar su situación y responder a todas las acusaciones que lo señalan de haber obtenido favores políticos durante todos estos años que trabajó con el exanimador, actualmente con 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL ANIMADOR RAÚL FRANCIA SOBRE SU RELACIÓN CON ANDRÉS HURTADO?

En diálogo con el programa “Simples Mortales”, Raúl Francia salió a responder a todas las acusaciones que lo señalan de haber recibido mucho dinero y favores políticos. El exlocutor de “Sábados con Andrés” negó tajantemente estas inculpaciones y mostró su molestia contra el programa de Beto Ortiz debido a que han dañado su imagen. Incluso dejan entrever que Francia cuenta con una gran fortuna a partir de que comenzó a trabajar con Andrés Hurtado.

“Yo me dedico desde hace doce años al sector público, yo no tengo desbalance patrimonial, yo no tengo departamentos, yo no tengo cuentas millonarias, yo me gano la vida como se la gana todo el mundo. No tengo vehículos de lujo, no son de alta gama, son carros chinos que me los he comprado financiados”, dijo al inicio muy incomodo.

Raúl Francia rompió su silencio acerca del caso de Andrés Hurtado y aclaró varias acusaciones que vienen perjudicando su vida personal y profesional. Foto: Captura / Simples Mortales

Asimismo, el comunicador negó que haya tenido algún tipo de injerencia en el desarrollo del programa, pues según él, esos temas lo veía ‘Chibolín’ o el mismo productor general, José Malpartida. “Jamás recibí un favor político, ni dinero, jamás. Solo cumplía la función de locutor y animador en el programa. No tenía injerencia en los invitados, todo lo veían Andrés y su productor general (José Malpartida). Desconocía la procedencia de la agencia de viajes o de costos y pagos de pasajes”, sostuvo.

Por último, lamentó sobre las imputaciones falsas que vienen circulando en las redes sociales ya que lo han perjudicado profesionalmente e incluso a su familia que se ha visto afectada. “En TikTok me han sindicado como si estuviera recibiendo favores políticos, a mi mamá casi le da un infarto y todas las empresas en las que prestaba servicios me han dado la espalda”, explicó el locutor.

“Yo lo considero mucho (a Andrés Hurtado), independientemente de lo que la justicia determine de comprobar. Si él ha caído en delitos o ha caído en faltas a la ley, eso es un tema que la justica determinará. Pero en lo personal, lo que a mí me demostró en estos 10 años, hacen de que yo pueda sentir un cariño o estima hacia él. Ojo, yo no avalo lo que él haya hecho o lo que presuntamente haya realizado, no lo comparto, yo hablo del ser humano” agregó.

¿A QUÉ PENAL FUE TRASLADADO ANDRÉS HURTADO?

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que Andrés Hurtado fue llevado al penal de Lurigancho ya que tendrá que cumplir los 18 meses de prisión preventiva impuestos por el juez Juan Carlos Checkley del Poder Judicial (PJ). Anteriormente, como se sabe, el popular ‘Chibolín’ fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial en el penal de Ancón II.

“El procesado Andrés Avelino Hurtado Grados ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Lurigancho, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE”, señaló el comunicado de dicha institución. Varios medios de comunicación revelaron imágenes donde se ve al expresentador de televisión saliendo de la prefectura para ingresar a la carceleta resguardado de varios efectivos policiales del INPE. En los próximos días se le asignará un pabellón.