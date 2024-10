La presentadora de televisión Magaly Medina aprovechó unos minutos de su programa en ATV para aclarar las imágenes en las que aparece al lado de Josetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado, yendo de compras a lujosas tiendas. Estas imágenes corresponden a un viaje que realizó en julio de 2022.

Medina aseguró que en redes sociales están intentando vincularla por estas imágenes con la hija de Andrés Hurtado, presentador de televisión que se encuentra en prisión preventiva de 18 meses, bajo investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico (delito de corrupción).

“Esas imágenes no fueron de un reportaje especial, fueron parte de un viaje de vacaciones que tengo las últimas semanas de julio donde viajé no a Los Ángeles, sino a Newport Beach a visitar a una amiga querida allá, que está casi a una hora de Los Ángeles”, contó la popular ‘Urraca’.

“Grabamos cosas para mis redes y para sus redes. Y como ella para sus redes graba su vida de glamour y lujo, eso fue lo que hicimos, ella llevó su carro con varias compras y cajas y yo sí entré a una tienda con ella porque cuando me llevan a Rodeo Drive en los viajes familiares que hago con mi esposo, sí me gusta entrar a las tiendas y comprar”, añadió la conductora de TV.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que las compras que ha realizado fueron con su propio dinero, el cual ganó trabajando legalmente. Además, precisó que sus cuentas están “abiertas para revisarlas” porque al ser un personaje público, todo el mundo sabe cuál es su fuente de ingreso.

“Pero no con la plata ajena, sino con la plata que tenemos nosotros ganada de buena ley, no porque nadie nos la haya regalado o porque le hayamos robado a nadie o porque sea dinero mal habido, eso jamás. Ahí están todas las cuentas abiertas para revisarlas porque además siendo yo un personaje público todo el mundo sabe cómo gano mi dinero, cuánto gano, cuánto debo, cuánto no debo”, puntualizó Medina en su comentario.

¿Por qué Andrés Hurtado está en prisión?

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado por el caso de presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos. Por su parte, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei enfrentarán comparecencia con restricciones.

El popular ‘Chibolin’ fue detenido el pasado 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja por complicaciones en su salud. La prisión preventiva se ha computado desde el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de marzo de 2026.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó el pasado 26 de setiembre el pedido de prisión preventiva contra los tres investigados por el plazo de 18 meses, pero el juez Juan Carlos Checkley Soria solo aceptó el pedido en el caso de Andrés Hurtado.

