Josetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, respondió ante las acusaciones sobre un presunto depósito de 100 mil dólares a su cuenta por parte del empresario Andrés Pérez Quevedo. La polémica surgió cuando Pérez reveló que el dinero fue transferido para obtener una cama UCI para su suegro, a través de gestiones realizadas por el cómico durante la pandemia de COVID-19.

“Yo sé mi verdad y yo soy muy feliz por el amor que me dan” , comentó Josetty en sus historias de Instagram, aludiendo a los rumores sobre el origen de su estilo de vida y cuestionamientos a su padre, quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias. La influencer, que reside en Los Ángeles, se defendió de las críticas que apuntan a una vida de lujos no acorde con sus ingresos. “Siempre he sido de las personas que eliminan lo negativo”, declaró.

El testimonio del empresario Pérez Quevedo, en declaraciones a “Beto a saber”, reveló que el cheque fue emitido a nombre de Josetty, quien fue identificada como la receptora del pago. Según Pérez, el dinero se presentó como una donación para un parque destinado a niños con Síndrome de Down, proyecto que nunca fue ejecutado. “Cumplí con mi parte, pero cuando pedí información, no me dijo nada”, lamentó el empresario, cuestionando la transparencia en el uso de los fondos.

La situación ha afectado no solo a Josetty, sino también a su hermana, Génnesis Hurtado, ambas residentes en Estados Unidos. Ante el escándalo, Josetty se ha mostrado orgullosa de sus logros personales y romance, asegurando que cuenta con el apoyo de su prometido, el estadounidense Jesse Davis.