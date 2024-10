La actriz cómica Zelma Gálvez se ha pronunciado nuevamente sobre Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, tras la decisión del Poder Judicial de dictar 18 meses de prisión preventiva en su contra. Hurtado enfrenta cargos por presunto tráfico de influencias y lavado de activos, una situación que Gálvez considera un “karma” por supuestas malas acciones.

Zelma explicó que su conflicto con el presentador se originó cuando le prestó dinero en un momento difícil, y posteriormente, Hurtado se negó a pagarle. “Es el ejemplo de que el karma llega. Me da pena por sus hijas, pero es su problema” , declaró Gálvez a Trome, refiriéndose a sus problemas judiciales. La comediante dijo que la batalla legal duró seis años, logrando que finalmente cumpla el acuerdo.

Zelma Gálvez es una comediante peruana, reconocido por su trabajo en diversos programas humorísticos y de competencia, como "El cartel del humor" y "El gran chef: Famosos" | Foto: Archivo GEC

¿Por qué Zelma Gálvez y Chibolín se enfrentaron legalmente?

El conflicto entre Gálvez y Hurtado surgió de un préstamo que la actriz hizo al conductor de televisión, quien, según ella, no cumplió con lo prometido. “Me conmoví por una situación que él tenía y le presté dinero. Ofreció unas cosas que no cumplió y, cuando le reclamé, dijo: ‘Tú no tienes madurez empresarial’” , comentó Gálvez en una entrevista para el programa “Simples Mortales” de PBO . A pesar de las dificultades, la actriz decidió llevar el caso a los tribunales, y después de varios años de lucha, logró que se resolviera a su favor.

Zelma Gálvez opina respecto a situación legal de Andrés Hurtado “Chibolín”





En cuanto a la situación actual de Andrés Hurtado, Gálvez se mostró crítica, pero también reflexiva sobre el destino del conductor. “Es una persona muy inteligente para envolver a la gente, pero ahora tiene que reflexionar sobre cómo salir de esto y recomponer su imagen”, dijo la actriz, haciendo referencia al futuro incierto de Hurtado tras las graves acusaciones que enfrenta .

A pesar del conflicto que vivieron, Gálvez asegura que ha dejado atrás el incidente y no guarda rencor. “Me felicité por mantener la distancia. Ahora él tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones”, concluyó en su entrevista, dejando claro que, aunque hubo problemas, su interés en el asunto terminó cuando se hizo justicia .