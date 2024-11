El comediante Manolo Rojas celebra sus 36 años de vida artística con una velada donde compartirá escenario con amigos de la industria del entretenimiento y realizará un show con sus más destacadas imitaciones y canciones. El evento se realizará este sábado 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

“Voy a celebrar mis 36 años de vida artística contándolo desde que empecé en Risas y Salsa, pues realmente me inicié a los 8 años cuando bailaba huaylas en Huaral en un grupo de danzas y ya me daban un sueldito. Además, este sábado 16 es mi cumpleaños y estoy feliz de celebrarlo junto a mi familia, mis amigos y todo el público que me sigue brindando su cariño porque eso me mantiene joven y vital”, señaló Manolo Rojas.

La carrera profesional de Manolo Rojas se inicia en el desaparecido programa “Hola, qué tal” junto al ‘Ronco’ Gámez. De ahí pasó a “Risas y Salsa” donde destacó junto a figuras como Adolfo Chuiman, Miguelito Barraza, Melcochita, Fernando Armas y otros. Luego, estuvo en “Risas en América”, donde fue la figura central del programa dirigido por Guillermo Guille.

A su vez, ha destacado su talento en espacios como “Ocho locos”, “Por humor al Perú”, “El especial del humor” y actualmente en “El reventonazo de la Chola’” Además, cada tarde cautiva a los oyentes en el programa radial “Los chistosos”.

“Gracias a la comicidad he podido recorrer todo el Perú y parte del mundo llevando mis imitaciones. La gente recuerda con cariño al ‘Brother Pablo’, que me ha dado muchas satisfacciones. Luego, siempre me piden a ‘Tito Navarro’, ‘Jorgito del Castillo’, ‘Chuchi Díaz’, ‘El Zambo Cavero’, ‘Lucho Barrios’ y otros. Todas siempre las he hecho con mucho respeto y he recibido el cariño de los personajes”, precisó Manolo Rojas.

Para dicha celebración, Manolo Rojas estará acompañado de amigos como el ‘Ronco’ Gámez, quien fue su descubridor; Miguelito Barraza y Melcochita, sus grandes ídolos; su compadre Arturo Álvarez; sus compañeros en ‘Los Chistosos’, Hernán Vidaurre y Giovanna Castro; sus amigas Silvia Bardales y Patricia Alquinta; Marcela Luna, la agrupación femenina Alma Bella; Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel y Raúl Gutiérrez, el imitador de Gilberto Santa Rosa, entre otros.

El aniversario de Manolo Rojas se realizará este sábado 16 de noviembre, a las 10:30 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. Las entradas están disponibles en Teleticket.

