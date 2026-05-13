Pablo Villanueva, comediante y sonero conocido como Melcochita, confirmó el inicio de su relación sentimental con Heydi Amado, una joven de 22 años con quien fue captado el fin de semana en una discoteca de Lima, donde compartían gestos cariñosos.

De ese modo, a pesar de que al inicio negó un romance, indicando que Amado formaba parte de su personal de servicio, el comediante de 89 años dijo que “se comprende” con la joven y “que está enamorado de ella”.

Villanueva dio estas declaraciones durante un avance de ‘Magaly TV’, admitiendo que tenía miedo por el rechazo de Amado. “Yo pensaba que me iba a rechazar, pero me dijo: ‘yo también’. Nos comprendemos”, manifestó el sonero.

Ante la felicidad del humorista, Monserrat Seminario, su exesposa y madre de sus hijas, rechazó este vínculo sentimental, acusando a la joven de serle infiel con otros dos hombres.

Finalmente, en ‘Magaly TV’, Seminario presentó chats entre el humorista y Amado, los cuales sugieren que la relación habría iniciado mucho antes, dejando entrever que Heidy podría haber sido la causa de la ruptura.