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Por su parte, Monserrat, aún esposa del artista, sostuvo que la joven le sería infiel | Foto: ATV (Captura)
Por su parte, Monserrat, aún esposa del artista, sostuvo que la joven le sería infiel | Foto: ATV (Captura)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, comediante y sonero conocido como Melcochita, confirmó el inicio de su relación sentimental con Heydi Amado, una joven de 22 años con quien fue captado el fin de semana en una discoteca de Lima, donde compartían gestos cariñosos.

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