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La defensa de Durán informó que el beneficio al cantante está sujeto a medidas de conducta | (Foto: Instagram)
La defensa de Durán informó que el beneficio al cantante está sujeto a medidas de conducta | (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó al cantante de cumbia Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, a cuatro años y un día de prisión efectiva por agresión psicológica contra su aún esposa, Dalia Durán.

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