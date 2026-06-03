La Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó al cantante de cumbia Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, a cuatro años y un día de prisión efectiva por agresión psicológica contra su aún esposa, Dalia Durán.

A pesar de que la pena restringía su libertad inicialmente, esta fue convertida a 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad tras evaluarse un hecho ocurrido en 2023.

En ese sentido, la resolución judicial, difundida por la defensa de Durán, establece que el artista no ingresará a un centro penitenciario, siempre y cuando cumpla estrictamente con las jornadas laborales supervisadas por autoridades judiciales.

Además, le prohibieron acercarse a la víctima durante toda la condena, salvo en situaciones relacionadas con el derecho de pensión de alimentos de sus hijos menores, mientras que la cubana deberá recibir tratamiento psicológico.

Por otro lado, la situación jurídica del cantante de cumbia podría complicarse debido a que aún queda pendiente la evaluación de una denuncia presentada por la modelo en marzo de este año, donde se le acusa de presunta agresión física dentro de su vivienda.

Según el parte policial del caso, difundido en ‘Magaly TV’, Sarmiento habría ingresado al inmueble de manera violenta para agredir a Durán y asfixiar a su hijo de 16 años cuando este intentó defenderla.

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