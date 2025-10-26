John Kelvin vuelve a las portadas de las noticias del espectáculo al ser captado en un lamentable incidente el pasado miércoles 22 de octubre, cuando fue retirado de un local en el distrito de San Martin de Porres por armar alboroto en aparente estado de ebriedad.

Según videos que circulan en redes sociales y que fueron expuestos por el programa “Magaly TV, la firme”, el cantante estaba en estado etílico y era incapaz de mantenerse de pie o sostener una conversación coherente.

De acuerdo con las imágenes presentadas por el programa conducido por Magaly Medina, el cantante de cumbia habría molestado a los clientes del local y fue retirado por el personal de seguridad. Ya afuera, John Kelvin se apoya en la pared para evitar caerse.

Cantante es echado de local tras pasarse de copas. (Fuente: ATV)

Mientras lo retiraban del local, John Kelvin reclama en tono desafiante a las personas que tomaron la decisión de sacarlo del establecimiento.

“Nunca me han botado, no. Yo no he hecho nada, me han sacado, normal, no hay problema, no importa. No me interesa, yo me rio”, se le oye decir al cantante de cumbia.

Cabe señalar que estas lamentables imágenes llegan después que John Kelvin declarara que se encuentra en tratamiento y que su vida ha cambiado tras haber “conocido a Dios”.