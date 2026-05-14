El humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, confesó que comenzó su relación sentimental con Heidy Amado, una joven de 22 años, luego de poner fin a su matrimonio con Monserrat Seminario.

Según dijo Villanueva, esta relación surgió tras la salida del cómico del hogar que compartía con su expareja, momento en el que decide confesarle sus sentimientos a la joven, quien anteriormente se encargaba de cuidarlo y atenderlo.

“Le dije con miedo que estaba enamorado de ella y quería que fuera mi pareja; pensé que me iba a rechazar, pero me aceptó en una”, relató el artista de 89 años, comentando que su convivencia se fue transformando en un noviazgo.

Y es que, de acuerdo a sus palabras, el trato diario y las atenciones de Amado, quien le servía el desayuno y lo asistía en sus necesidades, fueron determinantes para que naciera el afecto entre ambos.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

Heidy, por su parte, aseguró que, si bien al principio ingresó al hogar como amiga de la familia por invitación de Monserrat, terminó enamorándose del cómico por su manera de ser.

“La edad se respeta, el amor se siente. Yo amo cómo es él, una persona detallista”, afirmó sobre los 67 años que los separan.

Pese a las duras críticas de Monserrat, quien calificó la unión como una traición familiar, ellos conviven. Asimismo, Melcochita sostuvo que tiene derecho a rehacer su vida sentimental, asegurando que no le afectan los comentarios negativos.