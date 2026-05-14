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La joven describió al humorista como una persona detallista y cariñosa | Foto: Magaly TV (Captura)
La joven describió al humorista como una persona detallista y cariñosa | Foto: Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

El humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, confesó que comenzó su relación sentimental con Heidy Amado, una joven de 22 años, luego de poner fin a su matrimonio con Monserrat Seminario.

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