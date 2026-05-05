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Heidi Klum rompe esquemas y luce como una estatua viviente en la MET Gala 2026. (Foto: Angela Weiss / AFP)
Heidi Klum rompe esquemas y luce como una estatua viviente en la MET Gala 2026. (Foto: Angela Weiss / AFP)
Por Redacción EC

Heidi Klum nos tiene acostumbrados a sus extravagante atuendos y la Met Gala 2026 no fue la excepción. Esta vez, la modelo alemana acaparó las miradas al aparecer en la alfombra roja con un look que la hizo lucir como una auténtica escultura viviente. Sin duda, uno de los atuendos más comentados de la noche.

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