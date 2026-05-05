Heidi Klum nos tiene acostumbrados a sus extravagante atuendos y la Met Gala 2026 no fue la excepción. Esta vez, la modelo alemana acaparó las miradas al aparecer en la alfombra roja con un look que la hizo lucir como una auténtica escultura viviente. Sin duda, uno de los atuendos más comentados de la noche.

La también presentadora sorprendió al público al transformarse en una estatua viviente, llevando al extremo el concepto de la gala de este año: “Arte del Vestuario”. Su atuendo destacó por convertir su cuerpo en una pieza artística, alineándose con la temática que buscaba fusionar moda y arte en una misma expresión.

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El diseño, que cubría completamente su figura, simulaba la textura de la piedra, logrando un efecto visual que la hacía parecer esculpida en mármol. Incluso su rostro y cabello quedaron ocultos bajo el vestuario, generando una apariencia rígida y teatral que rompía con los estilos tradicionales de alfombra roja.

Heidi Klum rompe esquemas y luce como una estatua viviente en la MET Gala 2026. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Esta propuesta fue concebida como una interpretación directa del concepto artístico de la gala, en la que la ropa deja de ser solo vestimenta para convertirse en una obra. Y Heidi Klum, literalmente, se convirtió en una obra de arte.

Cabe resaltar que el look de Klum también tuvo inspiración en esculturas clásicas, reforzando la idea de llevar la moda a un nivel conceptual. Materiales como látex y spandex fueron utilizados para recrear la apariencia del mármol, permitiéndole a la modelo moverse sin perder la ilusión de rigidez.

Fiel a su estilo arriesgado, la modelo reafirmó su reputación como una de las celebridades más atrevidas en este tipo de eventos. No es la primera vez que sorprende con transformaciones radicales.

La aparición de Heidi Klum en la Met Gala 2026 se suma a una trayectoria marcada por elecciones audaces que generan conversación y tendencia. Algunos atuendos llamativos de la modelo incluyen interpretaciones de Medusa, ET, Alien y hasta un gusano.