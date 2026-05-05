La joven Blue Ivy Carter, de 14 años, debutó oficialmente en la Met Gala 2026 acompañando de su madre, Beyoncé, quién regreso tras una década de ausencia, esta vez como una de las anfitrionas del evento junto a figuras como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

Esta edición se celebró el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York bajo la temática “Arte del Vestuario”, inspirada en la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”. Al evento llegaron celebrities con sus looks más impactantes, donde la aparición de Blue Ivy no pasó desapercibida, la joven llegó junto a Beyoncé y su padre, Jay-Z.

La adolescente acompañó a su madre en la alfombra roja con un estilismo elegante y juvenil, donde lució un vestido blanco strapless de Balenciaga con falda amplia y cola. El look se completó con una chaqueta abierta, gafas oscuras y sandalias de tacón en tono plateado.

Blue Ivy, hija de Beyoncé, debuta en la Met Gala 2026 con un look elegante y sofisticado. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Por su parte, Beyoncé impactó con un elaborado vestido de inspiración esquelética adornado con cristales y una imponente capa de plumas. El diseño estuvo a cargo del especialista Olivier Rousteing.

La presencia de madre e hija también marcó un momento memorable, ya que Blue Ivy comienza a construir su propia identidad pública en uno de los escenarios más influyentes del mundo de la moda.

Según declaraciones para Vogue, la cantante se refirió a la participación de su hija en la Met Gala 2026: “Creo que se ve increíble”.

Blue Ivy, hija de Beyoncé, debuta en la Met Gala 2026 con un look elegante y sofisticado. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Normas del Met Gala

La participación de la hija de Beyoncé se produjo en un marco de polémica durante el Met Gala. Según las normas conocidas del evento, el acceso está limitado a mayores de 18 años, una regla que se hizo pública en mayo de 2018 cuando Maddie Ziegler, exintegrante de Dance Moms, comentó a The Hollywood Reporter que en ese momento “no podía asistir porque no tenía la edad suficiente”.

Ese mismo año, la Met Gala se desarrolló bajo la temática “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica”, lo que dio lugar a especulaciones sobre si la restricción estaba relacionada con el concepto elegido.

Jayz, Beyoncé and their daughter, blue ivy…. The first family of Newyork 😍✨ pic.twitter.com/GpysOaKooa — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) May 5, 2026

Sin embargo, los organizadores aclararon al medio que la medida no estaba vinculada con la temática, sino que respondía a una decisión ejecutiva basada en la idea de que no es un evento apropiado para menores de 18 años.