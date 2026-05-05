Resumen

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Blue Ivy, hija de Beyoncé, debuta en la Met Gala 2026 con un look elegante y sofisticado. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Blue Ivy, hija de Beyoncé, debuta en la Met Gala 2026 con un look elegante y sofisticado. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Por Redacción EC

La joven Blue Ivy Carter, de 14 años, debutó oficialmente en la Met Gala 2026 acompañando de su madre, Beyoncé, quién regreso tras una década de ausencia, esta vez como una de las anfitrionas del evento junto a figuras como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

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