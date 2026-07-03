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Resumen

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Erling Haaland. (Foto: Instagram)
Erling Haaland. (Foto: Instagram)
Por Elida Morillo

Mientras Noruega celebra su histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, Erling Haaland también consolida otra faceta: la de referente del nuevo lujo masculino. Entre la sastrería italiana de Dolce & Gabbana y una codiciada colección de bolsos Hermès, el delantero demuestra que hoy su influencia va mucho más allá del fútbol.

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