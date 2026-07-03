Mientras Noruega celebra su histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, Erling Haaland también consolida otra faceta: la de referente del nuevo lujo masculino. Entre la sastrería italiana de Dolce & Gabbana y una codiciada colección de bolsos Hermès, el delantero demuestra que hoy su influencia va mucho más allá del fútbol.

Con un gol decisivo, Erling Haaland volvió a convertirse en el héroe de Noruega. El delantero selló la clasificación de su selección a los octavos de final del Mundial 2026, donde ahora enfrentará a Brasil, manteniendo vivo el sueño de un país que llevaba casi tres décadas esperando volver a competir entre los grandes del fútbol.

El momento también tiene un fuerte componente simbólico. La última gran generación noruega fue la que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que también estuvo presente Alf-Inge Haaland, padre de Erling. Más de treinta años después, es su hijo quien lidera el renacimiento del fútbol noruego y escribe un nuevo capítulo para la selección.

Pero si dentro del campo Haaland está construyendo un legado deportivo, fuera de él está protagonizando una transformación igual de interesante: la de convertirse en uno de los hombres mejor vestidos del deporte.

Durante sus primeros años como estrella internacional, Haaland era conocido por apostar por looks extravagantes. Conjuntos tropicales estampados con flamencos, pijamas de animal print, colores vibrantes y prendas oversized hacían que sus apariciones fueran tan comentadas como sus goles.

Desde que fue nombrado embajador de Dolce & Gabbana en 2023, el delantero ha ido refinando su imagen hasta convertirse en uno de los mejores representantes del llamado quiet luxury con ADN italiano. Su armario ahora gira en torno a trajes monocromáticos, pantalones de caída amplia, tejidos fluidos, camisas satinadas y siluetas relajadas que transmiten elegancia sin perder personalidad.

Su reciente paso por los eventos de Alta Sartoria de la firma en Roma confirmó esa evolución. Un impecable traje blanco de doble botonadura y otro look gris empolvado con cuello alto demostraron que Haaland ya no busca llamar la atención únicamente mediante estampados, sino a través de la construcción de una imagen mucho más sofisticada.

El futbolista que convirtió los bolsos Hermès en protagonistas

Quizá el detalle más inesperado de su evolución sea su colección de bolsos.

En los últimos meses, Haaland ha sido fotografiado en numerosas ocasiones llevando exclusivos bolsos Hermès, especialmente modelos Haut à Courroies (HAC), considerados entre las piezas más codiciadas de la maison francesa. Algunos especialistas estiman que varias de estas piezas alcanzan valores superiores a los 50 mil dólares en el mercado de reventa.

Una nueva generación de futbolistas

Hace apenas unos años, resultaba difícil imaginar a un delantero de élite asistiendo a desfiles de Alta Moda, coleccionando bolsos Hermès y vistiendo transparencias o pantalones fluidos sin que ello generara polémica.

Hoy, la nueva generación de futbolistas ha entendido que la moda forma parte de su identidad pública. Nombres como Jules Koundé, Héctor Bellerín o incluso David Beckham abrieron el camino, pero Haaland representa una evolución distinta: menos preocupada por seguir tendencias y más enfocada en construir una estética coherente y fiel a sí mismo.

Haaland está demostrando que el estilo puede convertirse en otra forma de liderazgo