Dolce & Gabbana, reconocida marca italiana de moda, inauguró su primera tienda en el mercado peruano. El nuevo espacio se ubica en el Jockey Plaza.

De esta manera, la firma continúa con su estrategia de expansión en la región. Con esta apertura, Dolce & Gabbana suma al Perú en su mapa de operaciones en Latinoamérica, donde ya cuenta con presencia directa en México, Brasil, Colombia y pronto Argentina.

La tienda cuenta con 280 m² y busca ofrecer a los visitantes una experiencia exclusiva e inmersiva en lo que representa Dolce & Gabbana. Se podrá encontrar todas las líneas de la marca, como ropa, calzado, bolsos, relojes, joyería, cosméticos y artículos para el hogar.

De acuerdo con la marca, la elección del Jockey Plaza responde al perfil de su público objetivo: consumidores con alto poder adquisitivo y afinidad por marcas de lujo. También, el centro comercial atraerá clientes locales como a turistas.

Además, de operar como punto de venta, la tienda funcionará como plataforma de experiencias. Contará con espacios para eventos temáticos y actividades especiales.