La firma continúa con su estrategia de expansión en la región. Foto: GEC.
La firma continúa con su estrategia de expansión en la región. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

Dolce & Gabbana, reconocida marca italiana de moda, inauguró su primera tienda en el mercado peruano. El nuevo espacio se ubica en el .

De esta manera, la firma continúa con su estrategia de expansión en la región. Con esta apertura, Dolce & Gabbana suma al Perú en su mapa de operaciones en Latinoamérica, donde ya cuenta con presencia directa en México, Brasil, Colombia y pronto Argentina.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

La tienda cuenta con 280 m² y busca ofrecer a los visitantes una experiencia exclusiva e inmersiva en lo que representa Dolce & Gabbana. Se podrá encontrar todas las líneas de la marca, como ropa, calzado, bolsos, relojes, joyería, cosméticos y artículos para el hogar.

De acuerdo con la marca, la elección del Jockey Plaza responde al perfil de su público objetivo: consumidores con alto poder adquisitivo y afinidad por marcas de lujo. También, el centro comercial atraerá clientes locales como a turistas.

Además, de operar como punto de venta, la tienda funcionará como plataforma de experiencias. Contará con espacios para eventos temáticos y actividades especiales.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC