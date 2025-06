Durante su primer concierto en Houston del tour Cowboy Carter, Beyoncé vivió un momento de tensión que sorprendió a todos los asistentes. La estrella se encontraba interpretando su tema “16 Carriages” cuando fue elevada por los aires en un auto rojo, acto que forma parte de su espectáculo. El vehículo debía dar una vuelta por el estadio para acercar a la artista a los fans que no estaban en las primeras filas.

Sin embargo, algo salió mal. El auto comenzó a inclinarse hacia un lado y terminó quedándose detenido en el aire. Beyoncé, al notar que algo no andaba bien, no dudó en pedir ayuda. “Stop, stop, stop, stop”, repitió la cantante mientras permanecía suspendida sobre el público que la alentaba desde abajo.

De inmediato, varios miembros del equipo corrieron a asistirla. Gracias a su rápida intervención, el auto fue bajado con cuidado hasta el suelo y Beyoncé pudo salir sin ningún problema. Por supuesto, la artista no dejó que el incidente afectara su presentación: volvió al escenario y continuó con el show.

Beyoncé, al notar que algo no andaba bien, no dudó en pedir ayuda. (Foto: @hearts2yuta / X)

La escena se volvió viral rápidamente y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Ante esto, Parkwood, la empresa de entretenimiento de Beyoncé, publicó un mensaje en Instagram para explicar lo sucedido.

“Esta noche en Houston, en el NRG Stadium, un fallo técnico hizo que el auto volador que Beyoncé usa para recorrer el estadio y saludar de cerca a sus fans se inclinara. Ella fue bajada de inmediato y nadie resultó herido. El show continuó sin incidentes”, indicaron.

No es la primera vez en esta gira que Beyoncé demuestra su profesionalismo frente a los imprevistos. A inicios de mes, mientras se presentaba en Londres, sufrió un problema con su vestuario en pleno show. El medio Page Six informa que, durante la interpretación de “I’m That Girl”, los flecos metálicos de sus pantalones se desprendieron en medio de una coreografía.

La empresa de entretenimiento de Beyoncé publicó un mensaje en redes sociales para explicar lo sucedido. (Foto: @parkwood / Instagram)

Lejos de incomodarse, la cantante reaccionó con calma. Aprovechó una pausa en la música para agacharse y recoger la prenda mientras uno de sus bailarines la ayudaba a colocársela de nuevo. Así, el espectáculo pudo seguir sin mayores contratiempos.

El tour Cowboy Carter de Beyoncé continuará este domingo con una segunda presentación en su ciudad natal, donde miles de fans esperan volver a verla sobre el escenario.

Beyoncé es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense. (Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy)

Lo que debes saber sobre el tour Cowboy Carter de Beyoncé

El tour comenzó el 28 de abril de 2025 en el SoFi Stadium de Los Ángeles como apoyo a su álbum Cowboy Carter, cuya temática fusiona country y pop con una fuerte reivindicación de las raíces afroamericanas en el género country.

El espectáculo incluye una puesta en escena con secciones de caballos mecánicos, una herradura flotante, un coche rojo aéreo y un toro mecánico, además de 39 canciones que combinan temas del nuevo álbum y clásicos como Crazy in Love y Freedom.

En cada ciudad, el show integra elementos históricos y visuales que honran a pioneras negras del country como Sister Rosetta Tharpe y Linda Martell, combinado con un mensaje cultural potente sobre identidad.