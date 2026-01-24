Los Prisioneros de Miguel Tapia regresan a Lima en abril: todos los detalles

Miguel Tapia, miembro fundador y baterista histórico de Los Prisioneros, se presentará en Lima el próximo sábado 25 de abril para interpretar los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina, donde resonarán piezas fundamentales como “El baile de los que sobran”, “Tren al sur”, “Estrechez de corazón” y “Sexo”.

Tras la disolución definitiva del grupo en 2006, Tapia ha asumido el rol de preservar el repertorio que construyó junto a Jorge González y Claudio Nerea desde 1983.

La propuesta actual liderada por Tapia destaca por la combinación de experiencia y talento joven, con su hijo Amaru Tapia en la batería, Marcelo Soto en guitarra, Sergio “Coti” Badilla en teclados y secuenciadores, y Alexis Bugueño en el bajo.

Esta alineación busca revivir la energía única de los temas que abordaron problemáticas sociales y políticas, convirtiéndose en pilares del rock en español.

Los seguidores podrán adquirir sus boletos a través de la plataforma Uneticket en las siguientes fechas:

Preventa exclusiva (BBVA): Miércoles 28 y jueves 29 de enero.

