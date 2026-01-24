Los Prisioneros de Miguel Tapia regresan a Lima en abril: todos los detalles

Escuchar
Se esperan clásicos como "Tren al sur", "Estrechez de corazón" y "El baile de los que sobran" | Foto: Difusión

Por Redacción EC

Miguel Tapia, miembro fundador y baterista histórico de Los Prisioneros, se presentará en Lima el próximo sábado 25 de abril para interpretar los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones.

