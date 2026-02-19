Los Prisioneros liderados por Miguel Tapia se presentarán en Arequipa

Resumen

La organización ha confirmado que los tickets estarán disponibles a través de la plataforma Uneticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El legado de Los Prisioneros, la banda más influyente del rock sudamericano, volverá a los escenarios peruanos. Y es que, el baterista y miembro fundador Miguel Tapia encabezará un concierto el próximo jueves 23 de abril en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa.

