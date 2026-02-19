Los Prisioneros liderados por Miguel Tapia se presentarán en Arequipa

El legado de Los Prisioneros, la banda más influyente del rock sudamericano, volverá a los escenarios peruanos. Y es que, el baterista y miembro fundador Miguel Tapia encabezará un concierto el próximo jueves 23 de abril en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa.

Tras la disolución definitiva de la formación original en 2006, la alineación actual del grupo está conformada por Tapia en las voces y percusión, Amaru Tapia en la batería, Marcelo Soto en la guitarra, Sergio Badilla en los teclados y Alexis Bugueño en el bajo.

El repertorio confirmado para la noche arequipeña incluye clásicos incombustibles como “El baile de los que sobran”, “Tren al sur”, “Estrechez de corazón” y “Sexo”, piezas que desde 1983 han servido como crónica social y política de la región.

Por otro lado, la organización ha confirmado que las entradas estarán disponibles en la plataforma Uneticket, con una preventa exclusiva para clientes BBVA los días miércoles 18 y jueves 19 de febrero, y venta general a partir del viernes 20 de febrero.