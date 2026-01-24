BTS: Entradas para conciertos del grupo en México se agotaron en menos de una hora

Escuchar
BTS es una banda de la tercera generación del K-pop, bajo el sello Big Hit que hoy se llama HYBE. Está compuesta por V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope | Foto: Archivo GEC

BTS es una banda de la tercera generación del K-pop, bajo el sello Big Hit que hoy se llama HYBE. Está compuesta por V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope | Foto: Archivo GEC

BTS es una banda de la tercera generación del K-pop, bajo el sello Big Hit que hoy se llama HYBE. Está compuesta por V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope | Foto: Archivo GEC
BTS es una banda de la tercera generación del K-pop, bajo el sello Big Hit que hoy se llama HYBE. Está compuesta por V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope | Foto: Archivo GEC
Por Agencia EFE

Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster.

Música

