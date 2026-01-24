La preventa de entradas para el tour mundial ‘Arirang’ de BTS volvió a poner a prueba a millones de fans alrededor del mundo. Lo ocurrido recientemente en México, durante la primera preventa exclusiva para miembros ARMY en Ticketmaster, dejó más frustración que celebraciones, no por falta de boletos, sino por errores técnicos y decisiones apresuradas que terminaron jugando en contra de los compradores.

Estas experiencias han comenzado a circular con fuerza en redes sociales y hoy funcionan como una advertencia directa para el público sudamericano. En países como Perú, donde BTS ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026, conocer lo sucedido en otros mercados puede marcar la diferencia entre asegurar una entrada o quedar fuera de uno de los eventos musicales más esperados del año.

¿POR QUÉ LO OCURRIDO EN MÉXICO SIRVE COMO ALERTA PARA PERÚ?

Aunque BTS aún no ha anunciado oficialmente las fechas de preventa ni la plataforma que gestionará la venta de entradas en Sudamérica, los antecedentes en Estados Unidos y México ofrecen un panorama claro de cómo podría desarrollarse el proceso. En ambos países, Ticketmaster fue la ticketera encargada y el sistema colapsó para miles de usuarios debido a la alta demanda y a fallas técnicas imprevistas.

Para el público peruano, estas experiencias funcionan como un ensayo previo. Si la venta en Lima se realiza bajo un esquema similar, es probable que se repitan filas virtuales extensas, tiempos de espera inciertos y restricciones automáticas del sistema. Por ello, estar informados sobre los errores más comunes permite anticiparse y reducir riesgos cuando llegue el turno de la preventa local.

¿QUÉ NO HACER ANTES Y DURANTE LA PREVENTA DE ENTRADAS?

Uno de los principales errores detectados fue intentar acceder a la compra desde computadoras de trabajo. Estos dispositivos suelen operar con redes corporativas o direcciones IP compartidas que los sistemas de Ticketmaster pueden bloquear de forma automática, impidiendo el acceso en plena venta. Cambiar de equipo en ese momento significó perder posiciones valiosas en la fila virtual.

Otro punto crítico fue la falta de preparación previa en las cuentas personales. Muchos usuarios no habían registrado con anticipación sus métodos de pago, lo que generó retrasos al momento de finalizar la compra y provocó que las entradas seleccionadas fueran liberadas. Además, refrescar la página mientras se está en la cola virtual resultó ser uno de los errores más costosos, ya que el sistema interpreta esa acción como una salida y envía al usuario nuevamente al final de la fila.

A esto se sumó la ausencia de organización entre grupos de amigas o familiares. No definir previamente quién intentaría comprar para cada fecha o ciudad redujo las probabilidades de éxito en una preventa donde cada segundo cuenta.

¿AÚN HAY OPORTUNIDADES SI FALLA LA PREVENTA?

Pese a las malas experiencias, las fans recuerdan que una preventa no es la única opción. La venta general, la apertura de nuevas fechas o incluso futuros anuncios del tour siguen siendo alternativas. Para ARMY Perú, aprender de estos errores puede ser determinante para no repetirlos y llegar mejor preparados al momento clave de asegurar una entrada para ver a BTS en Lima, según explica Infobae.

