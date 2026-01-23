Un nuevo evento musical se suma a la agenda cultural de Lima con la llegada de Canta la Vida Fest 2026, un festival que se realizará en Costa 21 y que propone celebrar la vida a través de la música, el arte y la conexión colectiva.

El cartel del festival estará encabezado por Dread Mar I, Cabas y La Zimbabwe, tres referentes de la escena latinoamericana que ofrecerán presentaciones cargadas de energía, ritmo y mensajes positivos para el público local.

Más allá de los conciertos, Canta la Vida Fest apuesta por una experiencia integral. El recinto se transformará en un espacio con intervenciones artísticas en vivo, murales, instalaciones visuales, zona gastronómica, merchandising y activaciones pensadas para estimular los sentidos.

Dread Mar I, Cabas y La Zimbabwe encabezan el cartel del Canta la Vida Fest. (Foto: Instagram)

En el escenario principal, Dread Mar I presentará su característico sonido reggae, mientras que Cabas desplegará su fuerza escénica y estilo latino. La Zimbabwe, banda histórica del reggae sudamericano, aportará potencia y una presencia que promete marcar la jornada.

El festival contará además con artistas invitados, conformando un line-up diverso diseñado para disfrutar frente al atardecer, bailar y compartir una experiencia pensada para todas las edades.

Canta la Vida Fest 2026 se realizará el sábado 21 de marzo de 2026 en Costa 21. Las entradas están disponibles en Teleticket.