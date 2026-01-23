Kangin logra histórico sold out en Asia y se prepara para su llegada a Perú

Kangin, exintegrante de Super Junior, inició su gira global con un sold out total en Manila, demostrando el fuerte respaldo del público asiático y consolidando su regreso a los escenarios internacionales tras una exitosa presentación en Filipinas.
El artista ofreció un espectáculo marcado por la cercanía con sus seguidores, destacando por su interacción constante y un formato de fan meeting que permitió vivir una experiencia íntima y emotiva, más allá de un concierto tradicional.
Las entradas para el evento ya superan el 80% de aforo vendido y se encuentran disponibles a través de Joinnus, consolidando la visita de Kangin como uno de los encuentros más destacados del K-pop en el país.