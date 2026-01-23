Kangin logra histórico sold out en Asia y se prepara para su llegada a Perú

Kangin, exintegrante de Super Junior, inició su gira global con un sold out total en Manila, demostrando el fuerte respaldo del público asiático y consolidando su regreso a los escenarios internacionales tras una exitosa presentación en Filipinas.

El artista ofreció un espectáculo marcado por la cercanía con sus seguidores, destacando por su interacción constante y un formato de fan meeting que permitió vivir una experiencia íntima y emotiva, más allá de un concierto tradicional.

El éxito obtenido en Asia ha elevado la expectativa en las siguientes paradas del tour, especialmente en Lima, ciudad que figura como una de las más esperadas dentro de su gira internacional.

Kangin logra sold out en Asia y se prepara para su llegada a Perú este 30 de enero. (Foto: Instagram)

Kangin se presentará en la capital peruana el 30 de enero de 2026 en el Teatro Peruano Japonés, donde ofrecerá un encuentro exclusivo pensado para reforzar el vínculo con su base de fans locales.

La comunidad K-pop en Perú ya se encuentra lista para recibir al artista, con clubes de fans que vienen preparando proyectos especiales y sorpresas que formarán parte de la velada.

Las entradas para el evento ya superan el 80% de aforo vendido y se encuentran disponibles a través de Joinnus, consolidando la visita de Kangin como uno de los encuentros más destacados del K-pop en el país.