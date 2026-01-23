Escuchar
Kangin logra sold out en Asia y se prepara para su llegada a Perú este 30 de enero. (Foto: Instagram)

Kangin, exintegrante de Super Junior, inició su gira global con un sold out total en Manila, demostrando el fuerte respaldo del público asiático y consolidando su regreso a los escenarios internacionales tras una exitosa presentación en Filipinas.

Kangin logra histórico sold out en Asia y se prepara para su llegada a Perú
Kangin logra histórico sold out en Asia y se prepara para su llegada a Perú

