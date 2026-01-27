Escuchar
Shantall inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Vuelve el sol”. (Foto: Instagram)

Por Redacción EC

La cantante Shantall Young Oneto vuelve a Lima para presentar “Vuelve el sol”, su nuevo single y el inicio de una etapa artística renovada que conecta música, sanación y conciencia emocional.

