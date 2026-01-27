“Vuelve el sol” nace como una metáfora sonora sobre los procesos de transformación emocional, migratoria y espiritual que atraviesan muchas personas en la actualidad. La canción propone un mensaje de esperanza y resiliencia.
“Vivimos tiempos de cambios profundos. ‘Vuelve el sol’ es un recordatorio de que incluso después de los momentos más oscuros, siempre podemos volver a respirar y confiar”, señala Shantall.
Reconocida como cantante, educadora vocal y creadora del movimiento internacional “Voz Medicina – Cantar para Sanar”, Shantall ha desarrollado su carrera entre Perú y Canadá, liderando proyectos culturales y educativos que integran música, bienestar emocional y comunidad.
Como parte del lanzamiento, Shantall ofrecerá un show en vivo el 15 de febrero en Rock And Pez, además de un show benéfico de la Escuela Di Voz el 26 de febrero y una Master Class que marcará el inicio de una nueva temporada formativa.