La cantante Shantall Young Oneto vuelve a Lima para presentar “Vuelve el sol”, su nuevo single y el inicio de una etapa artística renovada que conecta música, sanación y conciencia emocional.

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 18 de febrero a las 11:11 a.m., marcando un momento simbólico de nuevos comienzos para la cantante.

“Vuelve el sol” nace como una metáfora sonora sobre los procesos de transformación emocional, migratoria y espiritual que atraviesan muchas personas en la actualidad. La canción propone un mensaje de esperanza y resiliencia.

“Vivimos tiempos de cambios profundos. ‘Vuelve el sol’ es un recordatorio de que incluso después de los momentos más oscuros, siempre podemos volver a respirar y confiar”, señala Shantall.

Shantall inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Vuelve el sol”. (Foto: Instagram)

Reconocida como cantante, educadora vocal y creadora del movimiento internacional “Voz Medicina – Cantar para Sanar”, Shantall ha desarrollado su carrera entre Perú y Canadá, liderando proyectos culturales y educativos que integran música, bienestar emocional y comunidad.

“La voz es el reflejo más honesto de nuestro estado interior”, afirma la artista, cuya propuesta combina fundamentos científicos del sistema nervioso con una mirada pedagógica y espiritual.

Como parte del lanzamiento, Shantall ofrecerá un show en vivo el 15 de febrero en Rock And Pez, además de un show benéfico de la Escuela Di Voz el 26 de febrero y una Master Class que marcará el inicio de una nueva temporada formativa.