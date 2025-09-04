Desde su estreno en 2006, “El diablo viste a la moda” se convirtió en un referente cultural, al unir glamour y romance de dilemas. Con la confirmación de una segunda parte en desarrollo, se espera la reaparición de personajes inolvidables, como Andrea Sachs y Emily Charlton, y escenas entrañables para el fandom, como el cameo de alguna estrella de la moda junto a Meryl Streep.

La película original de David Frankel, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger de 2003, recaudó más de 326 millones de dólares en la taquilla mundial. Casi dos décadas después, la secuela genera expectativa tras haberse visto a Hathaway, Streep, Blunt y Stanley Tucci filmando en Nueva York, en lo que parece ser el inicio de un nuevo capítulo para estos personajes.

Todos los imprescindibles de “El diablo viste a la moda 2″

Miranda más “diablo” que nunca

La icónica actuación de Meryl Streep convirtió a Miranda Priestly en uno de los personajes más recordados del cine de comedia romántica. Incluso se reencontró en el personaje en la gala del Oscar 2024 junto a sus subordinadas en la ficción, interpretada por Blunt y Hathway, en un sketch breve en el escenario. La posibilidad de presenciar a Miranda enfrentándose a la inmediatez de las redes y defendiendo el prestigio de lo impreso abriría un campo de traumas para el resto de personajes, y eso jamás podría ser una obviedad en la continuación de su historia.

Más música de modas, como “Vogue”

La primera película brilló gracias a un soundtrack de canciones relacionadas con la industria de la moda, como “Vogue” de Madonna, que quedaron en el imaginario de los fans de las marcas internacionales y la alta costura. Para una secuela, sería esencial incluir piezas musicales modernas, que transmitan la misma sensación de sofisticación.

Guerra de mercados de la moda

A diferencia del 2006, la moda actual ya no se define únicamente en revistas impresas, sino en las redes sociales y el periodismo digital. De acuerdo con escenas del libro, Miranda Priestly (Streep), quien representa el poder de publicaciones tradicionales, se enfrentará al nuevo sitio digital encabezado por Emily y Andy (Blunt y Hathaway). Andy se adapta a una guerra de corporaciones dueñas de servicios digitales, como en el siglo XXI, el escenario digital en el mundo de las modas sería algo que haría realista a la comedia.

Una cena elegante del trío Miranda, Emily y Andy

Una de las escenas más esperadas sería ver a Miranda, Andy y Emily en una reunión elegante, compartiendo mesa en un entorno sofisticado como la casa de la editora de Runway. No muy lejano al libiro, el reencuentro podría mostrar la evolución de la subordinación de las exasistentes de Runway frente al poder de Miranda.

Anna Wintour y más cameos

Si hablamos de cameos de peso, el más esperado sería el de Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue y figura real que inspiró la creación del personaje de Miranda Priestly. En “El diablo viste a la moda”, había aparecido Gisele Bündchen y el diseñador Valentino, aunque en pocos segundos, otras presencias importantes tendrían un gran valor simbólico en la secuela. Mejor aún, podría estar Chloe Malle, sucesora de Wintour y podcaster que pertenece a la nueva guardia de Vogue.

El regreso de Nate

Nate, interpretado por Adrian Grenier, fue una figura central como el novio de Andy. Representaba la ética y las tensiones entre el amor y la ambición profesional. Con un carácter que rechaza el materialismo, este personaje puede causar revuelo en viejas heridas de Andy, quien ya ocupa un lugar en la industria del periodismo de modas.

El regreso de Christian Thompson

Christian, el seductor periodista interpretado por Simon Baker, fue uno de los personajes que más tensión generó en la primera parte. Su reaparición en la secuela añadiría un matiz de intriga y complicidad que pondría a Andy en una nueva encrucijada personal y profesional. Podría funcionar como un espejo de lo que representa el poder del encanto en la industria editorial. Además, volver a enfrentarlo con Andy permitiría retomar la química que dejaron pendiente en la trama. Sin duda, sería uno de los regresos más esperados por quienes disfrutaron del juego de tensiones de la primera película.

Nigel en pareja

Nigel, interpretado por Stanley Tucci, fue el aliado más entrañable de Andy en la primera película, pero también la mano derecha de Miranda (Streep). De acuerdo con la versión literaria, sorprende con la organización de una boda gay a lo largo, pero darle una trama amorosa en la secuela todavía no es un hecho. Mostrarlo feliz y en pareja reforzaría la idea de que, incluso en el exigente mundo de la moda, es posible encontrar estabilidad.