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“La Niña” se estrenó el pasado 7 de mayo en cines | Foto: Difusión
“La Niña” se estrenó el pasado 7 de mayo en cines | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película de terror “La niña” se convirtió en el estreno más visto en su primera semana en Perú, tras registrar funciones con alta asistencia en Iquitos, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huánuco, Juliaca, Huancayo y Pucallpa, impulsado por el interés del público y la circulación de comentarios positivos entre los espectadores.

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