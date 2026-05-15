La película de terror “La niña” se convirtió en el estreno más visto en su primera semana en Perú, tras registrar funciones con alta asistencia en Iquitos, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huánuco, Juliaca, Huancayo y Pucallpa, impulsado por el interés del público y la circulación de comentarios positivos entre los espectadores.
La película de terror “La niña” se convirtió en el estreno más visto en su primera semana en Perú, tras registrar funciones con alta asistencia en Iquitos, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huánuco, Juliaca, Huancayo y Pucallpa, impulsado por el interés del público y la circulación de comentarios positivos entre los espectadores.
En ese sentido, la actriz Cindy Díaz, quien protagoniza este filme, señaló que la recepción ha sido constante en salas. “La gente está vibrando con la película, comentando mucho lo que siente y recomendándola”, expresó.
Rodada en locaciones de Iquitos, sigue la historia de un joven extranjero que llega a la Amazonía y enfrenta sucesos extraños vinculados a una niña que aparece en su vivienda cada noche, mientras una investigación policial intenta esclarecer su desaparición.
Actualmente, la producción sigue disponible en salas a nivel nacional.
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