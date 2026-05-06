La película ‘La Niña’ celebró un exitoso avant premiere el lunes 4 de mayo, generando expectativa entre invitados y figuras del espectáculo que acudieron a su preestreno. El filme, dirigido por Javi Velásquez, se estrenará oficialmente en todos los cines del país este jueves 7 de mayo.

La alfombra roja reunió a los protagonistas de la cinta junto a diversas personalidades como Emilia Drago, Saskia Bernaola, Armando Machuca, Emilia Drago, Diego Lombardi, Patricia Barreto, Brahian Labarte, Alessia Lambruschini, Anthony Choy, Channel Herrera, Cint G y Andy V, entre otros.

Los asistentes destacaron la atmósfera inquietante del filme y su lograda combinación de suspenso con elementos sobrenaturales, que mantuvo al público en vilo de principio a fin. ‘La Niña’ representa una apuesta por descentralizar la producción cinematográfica nacional, llevando a la pantalla grande una historia hecha en la Amazonía, con identidad propia.

“Iquitos tiene una atmósfera especial para el desarrollo de esta historia. Incluso la casa donde filmamos es la más antigua de la ciudad”, comentó el director, quien también basó el guion en su novela La niña de azúcar, inspirada en una leyenda local.

Un misterio que inquieta desde el primer golpe en la puertaLa película mezcla misterio sobrenatural con investigación policial en una trama ambientada en Iquitos. La historia sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para trabajar como voluntario con animales. Al instalarse en el último piso de un edificio, su rutina se ve alterada cuando, cada noche, una misteriosa niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar.

Lo que parece un gesto inocente pronto se transforma en una experiencia perturbadora. Tras la desaparición del joven, una teniente de la policía inicia una investigación que la lleva a sospechar que la enigmática niña podría estar vinculada a un oscuro secreto.

Paralelamente, un capitán decide colaborar con un vidente local para esclarecer la desaparición de otra menor ocurrida en el mismo lugar, abriendo paso a un caso cargado de elementos sobrenaturales.

Elenco nacional e internacional

El elenco internacional está encabezado por el actor español Marc Clotet, junto a los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería. En el reparto nacional destacan Cindy Díaz, Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán, además de la participación del recordado Óscar Carrillo.

Velásquez apuesta por una narrativa que combina lo policial con lo mitológico, explorando una faceta poco abordada en el cine peruano.

“Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco”, señaló. El rodaje recorrió distintos espacios de Iquitos, aprovechando su estética única para potenciar la tensión narrativa.

El resultado es una película que no solo busca asustar, sino también sumergir al espectador en un universo donde lo cotidiano puede volverse inquietante.

Con un avant premiere que dejó grandes impresiones y una propuesta fresca dentro del cine nacional, ‘La Niña’ llega este 7 de mayo a las salas de todo el país, lista para demostrar que las historias más potentes también pueden nacer desde el corazón de la Amazonía peruana.

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