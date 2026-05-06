Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La película 'La Niña' será estrenada el jueves 7 de mayo en las salas de cine peruanas | Foto: Difusión
La película 'La Niña' será estrenada el jueves 7 de mayo en las salas de cine peruanas | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película ‘La Niña’ celebró un exitoso avant premiere el lunes 4 de mayo, generando expectativa entre invitados y figuras del espectáculo que acudieron a su preestreno. El filme, dirigido por Javi Velásquez, se estrenará oficialmente en todos los cines del país este jueves 7 de mayo.