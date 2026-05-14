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Luca Prodan, líder de Sumo, en la presentación del álbum que reunió a 5000 personas en Buenos Aires (1987). El detrás de escenas y durante de este show ya es un documental.
Luca Prodan, líder de Sumo, en la presentación del álbum que reunió a 5000 personas en Buenos Aires (1987). El detrás de escenas y durante de este show ya es un documental.
/ Limadocs
Por Alfonso Rivadeneyra García

En las imágenes el músico hace lo suyo, que no es solo cantar. Es 1987 y el italiano Luca Prodan tiene 34 años, pero parece mayor. De ser un “príncipe” criado en los mejores colegios de Europa a fundar Sumo, influyente banda postpunk de Buenos Aires, hay una vida que no entra solo en la música, en canciones como “Mañana en el Abasto”, “La rubia tarada” o “Heroína”, cuyo trasfondo trágico lo marcó. Pero allí donde un arte se queda corto, hay otro que lo compensa.

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Entrevista