Los Globos de Oro anunciaron nuevas reglas sobre el uso de inteligencia artificial en cine y televisión, permitiendo herramientas de IA generativa siempre que predomine la creatividad humana, aunque vetaron las actuaciones creadas sustancialmente con esta tecnología en categorías interpretativas.

“El uso de inteligencia artificial (IA), incluida la IA generativa, no descalifica automáticamente una obra para ser considerada, siempre y cuando la dirección creativa humana, el juicio artístico y la autoría sigan siendo los elementos principales durante todo el proceso de producción”, se lee en el documento.

Las nuevas directrices establecen que las obras presentadas deberán incluir una declaración que describa “cualquier uso de la IA generativa, en cualquier etapa de la producción de la obra terminada, incluido si se realizó alguna alteración mediante IA a la apariencia o la voz de un intérprete acreditado”.

En menos de dos semanas, Timothée Chalamet ha conseguido dos premios por su papel de 'Marty' en 'Marty Supreme'. (Crédito: AP Photo/Chris Pizzello)

En el caso de las categorías interpretativas, los Globos de Oro especificaron que las actuaciones deberán derivar “principalmente del trabajo del intérprete acreditado” y que las candidaturas en las que una interpretación haya sido “generada o creada sustancialmente” mediante inteligencia artificial no serán elegibles.

No obstante, la organización de los premios precisó que sí podrá permitirse el uso de IA para mejoras técnicas o cosméticas, como rejuvenecimiento, envejecimiento o modificaciones visuales, siempre que la actuación original siga perteneciendo al actor acreditado y que la tecnología no altere de forma material su trabajo.

“Además, las candidaturas no pueden incluir actuaciones generadas mediante el uso no autorizado de la imagen digital de un intérprete, replicación de voz o datos biométricos, independientemente de si el intérprete recibe crédito o no”, apunta el escrito.

La 84ª edición anual de los Globos de Oro tendrá lugar el domingo 10 de enero de 2027. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Las normas de los Globos de Oro llegan una semana después de que la Academia de Hollywood, responsable de los Oscar, anunciara nuevas reglas de elegibilidad que establecen que las actuaciones deberán ser “interpretadas de manera demostrable por personas con su consentimiento” y que los guiones “deben ser de autoría humana” para poder competir.

La 84ª edición anual de los Globos de Oro volverá a ser presentada por la comediante, escritora y actriz Nikki Glaser y tendrá lugar el domingo 10 de enero de 2027. La organización de los premios anunciará a los nominados el lunes 7 de diciembre.