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Globos de Oro vs. la IA: permiten su uso, pero vetan actuaciones generadas artificialmente. (Foto: AFP)
Globos de Oro vs. la IA: permiten su uso, pero vetan actuaciones generadas artificialmente. (Foto: AFP)
/ AFP
Por Agencia EFE

Los Globos de Oro anunciaron nuevas reglas sobre el uso de inteligencia artificial en cine y televisión, permitiendo herramientas de IA generativa siempre que predomine la creatividad humana, aunque vetaron las actuaciones creadas sustancialmente con esta tecnología en categorías interpretativas.

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