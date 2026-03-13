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Los Globos de Oro celebrarán su nueva edición en enero de 2027. (Foto: AFP)
Los Globos de Oro celebrarán su nueva edición en enero de 2027. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La gala de la 84º edición de los Globos de Oro se celebrarán el 10 de enero de 2027 con la comediante Nikki Glaser repitiendo como anfitriona de estos premios, considerados la antesala de los Oscar.

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