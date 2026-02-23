El maestro de Stephen King y Ray Bradbury que eligió ser invisible: así es Richard Matheson, el escritor que inventó el terror moderno

Resumen

Vincent Price asume el rol de solitario cazador de vampiros en “El Último hombre en la tierra” ( 1964 ), adaptación del libro “Soy Leyenda” con guión del propio Matheson.
Por José Carlos Yrigoyen

Hay quienes han nacido para desbrozar la trocha y otros para hacer el camino. Los segundos suelen ser los que recordamos y valoramos; en cambio, los pioneros muchas veces permanecen en la sombra o en el claroscuro de la memoria. Ese es el caso de Richard Matheson, bastante menos conocido que sus discípulos más dilectos. Stephen King, rey del terror psicológico, lo ha considerado el autor que más lo influyó; Ray Bradbury lo valoraba como uno de los escritores de ficción más valiosos del siglo XX. Steven Spielberg y George A. Romero serían autores menos importantes de no haber sido por su impronta. No obstante, para el gran público Matheson es una figura por descubrirse.

Cultura contemporánea

