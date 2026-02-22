Resumen

Salman Rushdie vuelve a la ficción, tres años después del ataque que casi le cuesta la vida durante una conferencia en Nueva York.
Por Lara Gómez

Si hay algo que mucha gente se pregunta a menudo es cómo Salman Rushdie (Mumbai, 1947) logra tener siempre una sonrisa. Cuando en 1988 publicó Los versos satánicos, el entonces líder de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, emitió una fatua pidiendo su muerte. Durante nueve años permaneció escondido aunque, con el tiempo, entendió que no quería pasarse el resto de su vida sin tener contacto con los lectores. Excepto en ese periodo, nunca ha dejado de tenerlo. Ni siquiera después de que en el verano de 2022, durante una conferencia, lo apuñalaran de forma repetida. Tampoco ahora, que una de las mayores tormentas de nieve en décadas azota Estados Unidos.

Salman Rushdie: "La muerte lleva tiempo acompañándome, pero he aprendido a sobrellevarla"
Salman Rushdie: “La muerte lleva tiempo acompañándome, pero he aprendido a sobrellevarla”

