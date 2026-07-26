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Nelson Alvarado, Gerente de la Fundación BBVA en el Perú
Nelson Alvarado, Gerente de la Fundación BBVA en el Perú
Por Enrique Planas

La Fundación BBVA tiene en la FIL Lima más de una década de presencia ininterrumpida como socia estratégica. Desde sus orígenes como Edubanco, en los tiempos del Banco Continental, siempre sostuvo una relación muy cercana con los libros, los autores y la promoción activa de la lectura. Y en las primeras ediciones de la feria, también estuvo presente. Para Nelson Alvarado, quien lleva el timón de la institución, esta participación no se trata de una acción aislada, sino de un vínculo natural. “Ser un aliado principal de la feria es una acción que encaja dentro de la misión que tiene la Fundación BBVA de impulsar y promover la cultura, la educación y, en particular, la comprensión lectora”, señala.

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