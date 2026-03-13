La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha implementado un protocolo de seguridad reforzado para la 98.° edición de los Premios Oscar, tras una advertencia del FBI sobre una amenaza proveniente de Irán contra la costa oeste de EE. UU., elevando el nivel de alerta en California.

Según The Hollywood Reporter y Variety, el despliegue logístico de este año será mayor al habitual, tras una alerta pública generada por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien confirmó que el Gobierno investiga un posible complot no verificado que incluiría drones lanzados desde embarcaciones frente a la costa californiana.

Fuentes cercanas a la organización informaron a Variety que la vigilancia aumentó durante la alfombra roja, pero de manera estratégica y discreta| (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A pesar del aumento de seguridad en Hollywood, el gobernador de California, Gavin Newsom, intentó calmar a la población al asegurar que, aunque persiste la alerta federal, “no hay una amenaza inminente”. Asimismo, el FBI destacó que la información sobre el uso de drones no ha sido verificada.

Durante la presentación oficial de la gala el pasado miércoles, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, confirmaron el robustecimiento de los anillos de seguridad, aunque evitaron referirse directamente a los detalles del informe de inteligencia.

“Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”, declaró Raj Kapoor. “Queremos que todos los que vengan a este espectáculo, incluso los fans que estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”.

Fuentes cercanas a la organización informaron a Variety que la vigilancia aumentó durante la alfombra roja, pero de manera estratégica y discreta para no interrumpir el evento, con el objetivo de asegurar que la logística del “show” no se vea afectada.

La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood y será transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá verse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m.

*Con información de EFE

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