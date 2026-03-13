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Trabajadores ensamblan partes de la alfombra roja mientras comienzan los preparativos para la 98ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles, California, EE. UU., el 12 de marzo de 2026 | Foto: EFE
Trabajadores ensamblan partes de la alfombra roja mientras comienzan los preparativos para la 98ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles, California, EE. UU., el 12 de marzo de 2026 | Foto: EFE
/ CHRIS TORRES
Por Redacción EC

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha implementado un protocolo de seguridad reforzado para la 98.° edición de los Premios Oscar, tras una advertencia del FBI sobre una amenaza proveniente de Irán contra la costa oeste de EE. UU., elevando el nivel de alerta en California.

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