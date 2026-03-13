La guerra en el Medio Oriente tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán ha puesto en alerta a Hollywood, California, esto a solo unos días de la 98° ceremonia del Oscar a realizarse este domingo 15 de marzo. Apenas empezó el conflicto, los especialistas en cine ya preveían que el contexto geopolítico traería cambios a la fiesta del cine. Así ocurrió.

El miércoles último el FBI alertó tener “información no verificada” desde febrero que Irán “supuestamente aspiraba” a desarrollar un ataque sorpresa con drones a objetivos no identificados en California. “No tenemos información adicional sobre la hora, método, blancos o perpetradores de este supuesto ataque”, añadió el comunicado.

Seguridad máxima cada año

Tradicionalmente, la ceremonia del Óscar implica un despliegue de seguridad para los cientos de actores, directores y demás talentos que se dan cita en el mismo lugar. Una fuente mexicana de El Comercio que ha cubierto como periodista la ceremonia en seis oportunidades, dijo que las medidas convertían el Dolby Theatre y sus alrededores en un “búnker”.

Usualmente se establece un perímetro de una cuadra. En el caso de los periodistas, se examinan sus pertenencias con un detector de metales. Richard Hirano, editor fotográfico de este Diario, quien cubrió la entrega del Óscar del 2010 por la nominación de la cinta peruana “La teta asustada”, dijo que es un perímetro enrejado, “como si fuera una perrera”. En aquella ocasión, además de policías, vio soldados. El enlace en México añadió que además de las cámaras de video vigilancia hay perros entrenados y la seguridad hace revisiones al azar. También hay agentes infiltrados entre el personal de la ceremonia.

Los exteriores del Dolby Theatre en una gala de los Oscares.

Eso es en una gala usual, no en tiempos de guerra. La falta de pruebas para corroborar el anuncio federal no ha impedido que California tome medidas para defenderse. “Tenemos el apoyo del FBI y la Policía de Los Ángeles, y es una colaboración cercana”, contó a los medios Raj Kapoor, uno de los productores ejecutivos de la ceremonia. “Es algo que no tomamos ligeramente y del que tomamos mucha responsabilidad”, añadió.

La Policía de los Ángeles contó que además de desplegar policías uniformados, habrá aproximadamente mil vigilantes particulares, así como unidades SWAT alrededor del Dolby Theatre, donde se entregan los premios, y el Hollywood Boulevard, la calle por donde pasarán las estrellas. El perímetro de seguridad será de 1,6 kilómetros a la redonda; cualquier ser humano o vehículo que intente entrar será registrado.

Gala con polémica

Por otro lado, días antes del Oscar 2026 ya hay una discusión sobre detalles de la ceremonia. En años anteriores el evento ha desarrollado presentaciones en vivo de todos los temas nominados a Mejor canción original. Eso no ocurrió en 2025 y este año solo dos canciones se tocarán en vivo, “Golden” de la película “K-Pop Demon Hunters”, por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami; y “I Lied to You” de “Sinners, interpretada por Miles Caton y Raphael Saadiq.

Es evidente que estos temas, que ganaron popularidad en redes sociales y plataformas de streaming, son los favoritos de la Academia. No se cantarán en vivo “Dear Me” del documental “Diane Warren: Relentless”, “Train Dreams” de la película homónima en la voz de Nick Cave y “Sweet Dreams of Joy” de Nicholas Pike de la cinta “Viva Verdi!”. En una carta a los nominados, los Oscars aseguraron que a pesar de la decisión todas las canciones en competencia serán integradas a la ceremonia, pero en segmentos pregrabados para “crear un show ágil, entretenido y cohesivo”.