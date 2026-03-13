Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La policía registra a peatones en un punto de control en Hollywood Boulevard, cerca del lugar de la ceremonia de la 89ª edición de los Premios de la Academia. Se prevé que para la edición 2026 la situación sea incluso más severa.
La policía registra a peatones en un punto de control en Hollywood Boulevard, cerca del lugar de la ceremonia de la 89ª edición de los Premios de la Academia. Se prevé que para la edición 2026 la situación sea incluso más severa.
/ AFP / DAVID MCNEW
Por Alfonso Rivadeneyra García

La guerra en el Medio Oriente tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán ha puesto en alerta a Hollywood, California, esto a solo unos días de la 98° ceremonia del Oscar a realizarse este domingo 15 de marzo. Apenas empezó el conflicto, los especialistas en cine ya preveían que el contexto geopolítico traería cambios a la fiesta del cine. Así ocurrió.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.