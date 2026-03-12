Escuchar
Bajo la conducción de Conan O'Brien, la 98ª edición de los Óscar promete una noche histórica marcada por el récord de 16 nominaciones de 'Sinners' | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum y Ewan McGregor se han sumado como presentadores de la 98ª edición de los Óscar, informó este miércoles la Academia de Hollywood en un comunicado.

