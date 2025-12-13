Termina el 2025, y para muchos como Valentina Carmona, también la etapa escolar luego de largos años superando periodos entre primaria y secundaria. Precisamente con respecto a la hija de Tula Rodríguez, hoy llama la atención su culminación de clases, y la reacción de reconocida madre y actriz peruana que no pudo ocultar las lágrimas tras irla a recoger del colegio junto a pancarta con emotivos mensajes preparados.

LAS LÁGRIMAS Y EMOCIÓN DE TULA RODRÍGUEZ TRAS CULMINACIÓN DE ETAPA ESCOLAR DE SU HIJA, VALENTINA CARMONA

Con la emoción a flor de piel, Tula Rodríguez y Valentina Carmona retrataron instantes enternecedores a la salida del Colegio Altair donde la hija de la popular actriz, ha terminado oficialmente su etapa escolar con 17 años a cuestas.

A través de redes sociales, y como lo realiza de manera regular cuando se trata de compartir bonitos momentos familiares, la también conductora televisiva, hizo público una serie de videos donde evidencia lágrimas de orgullo debido a la exitosa finalización de dicho periodo por parte de primogénita.

"Último día de clases de mi vale y soy la mamá más orgullosa“, refiere inicialmente Tula Rodríguez entorno a publicación realizada vía Instagram, y mediante la cual además agradece la labor llevada cabo por parte de ”profesores, auxiliares, enfermería, limpieza y a cada uno de los de seguridad" que terminaron cuidando la integridad de Valentina Carmona.

Habiendo preparado pancarta con mensajes alusivos a la despedida del Colegio Altair donde la joven de 17 años culminó la secundaria, la actriz peruana de 48 años, llegó para recogerla, y sin poder ocultar felicidad y emoción, se enfundaron en varios abrazos acompañados de lágrimas que llamaron la atención de seguidores e internautas.

ESTA ES LA CARRERA QUE DESEA ESTUDIAR LA HIJA DE TULA RODRÍGUEZ TRAS CULMINAR COLEGIO

Una vez finalizada la secundaria, algunos jóvenes recién se ponen a pensar en el nombre de la carrera que les gustaría estudiar, sin embargo el caso de Valentina Carmona evidencia una excepción muy puntual tras haberse dado a conocer que planea viajar al extranjero para fortalecer conocimientos.

A propósito de despedida escolar, ahora recordamos la vez que la hija de Tula Rodríguez reveló el nombre de su carrera favorita, y el motivo de la escogencia puntual.

"Yo tengo un audífono desde chiquita, me operaron a los seisy para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado, porque a mí me encanta contarlo“, contaba Valentina Carmona en entrevista concedida a Día D, y esto luego de confesar que nació sin una oreja, y viviendo de esa forma, hoy busca estudiar audiología o terapia del habla.

En relación a dichas especialidades e ingreso a la universidad, Tula Rodríguez sorprende también revelando que su primogénita ya es ‘cachimba’ de hasta dos instituciones de educación superior, pero no ha terminado de definir por cual de dichas carreras estará terminando de inclinarse.