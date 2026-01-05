Timothée Chalamet fue uno de los grandes protagonistas de los Critics Choice Awards 2026 al llevarse el premio a Mejor actor, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del cine actual. El actor fue reconocido por su interpretación en “Marty Supreme”, una actuación que ha sido ampliamente elogiada por la crítica especializada.

La victoria de Chalamet se dio en una categoría altamente competitiva, en la que enfrentó a destacados nombres de la industria cinematográfica. Su triunfo fue recibido con una ovación del público y marcó uno de los momentos más celebrados de la ceremonia.

Durante su discurso de agradecimiento, Chalamet ofreció palabras cargadas de emoción y gratitud. “Gracias a todos los que creyeron en esta historia y en este personaje”, expresó desde el escenario, destacando el trabajo colectivo detrás de la película que le valió el reconocimiento.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Chalamet dedicó el premio a Kylie Jenner, su pareja. “Gracias a mi compañera de estos años. Te amo. No podría hacer esto sin ti”, aseguró.

El actor también aprovechó su discurso para agradecer al director Josh Safdie y al equipo creativo de “Marty Supreme”, resaltando la importancia de contar historias humanas y honestas. Sus palabras reforzaron la visión artística que ha caracterizado su carrera en los últimos años.

El galardón en los Critics Choice Awards posiciona a Timothée Chalamet como uno de los favoritos en la actual temporada de premios, siendo este reconocimiento un termómetro clave de cara a futuras ceremonias, incluidos los Oscar.