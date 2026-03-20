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Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina | Foto: EFE / Instagram / Composición EC
Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina | Foto: EFE / Instagram / Composición EC
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes la muerte del actor y experto en artes marciales Chuck Norris, un seguidor del republicano al que recordó como un “tipo duro”.

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