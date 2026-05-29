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15 panaderías compiten por alzarse como la mejor en los Premios Somos 2026.
15 panaderías compiten por alzarse como la mejor en los Premios Somos 2026.
Por Alejandra Garboza

La escena panadera peruana vive uno de sus momentos más destacados con la nominación de reconocidas propuestas a los Premios Somos. Estas propuestas han convertido al pan en una experiencia gastronómica y han sabido conquistar al público con técnicas tradicionales, fermentaciones cuidadas y propuestas que revaloran los insumos locales.

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