La escena panadera peruana vive uno de sus momentos más destacados con la nominación de reconocidas propuestas a los Premios Somos. Estas propuestas han convertido al pan en una experiencia gastronómica y han sabido conquistar al público con técnicas tradicionales, fermentaciones cuidadas y propuestas que revaloran los insumos locales.

La lista reconoce el trabajo de establecimientos que han logrado posicionarse gracias a una identidad propia y una constante innovación en la panadería contemporánea. Estas nominaciones reflejan el crecimiento de una industria que hoy apuesta por rescatar procesos artesanales y elevar el pan peruano a un nuevo nivel gastronómico.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor panadería de los Premios Somos 2026:

Delifrance

Dirección: Av. Sta. Cruz 982, Miraflores

El Pan De La Chola

Dirección: Miguel Dasso 113 - 115, San Isidro

La Mansión del Pan

Dirección: Av. Brígida Silva de Ochoa 152, San Miguel

La Negra Panadería de Barrio

Dirección: Av. Angamos Oeste 291, Miraflores

La p’tite France

Dirección: Gonzáles Prada 599, Surquillo

Masa Salvaje Taller

Dirección: Av. Gral. Mendiburu 734, Miraflores

Oh-jalá

Dirección: Los Libertadores 256, San Isidro

Carmelitas

Dirección: Av. 28 de Julio 1328, Miraflores

Panadería Cultivo

Dirección: Marqués de Torre Tagle 311, Miraflores

La Panadería del Country

Dirección: Los Eucaliptos 574, San Isidro

Pan Atelier

Dirección: Cantuarias 167, Miraflores

Panea

Dirección: Tarata 290, Miraflores

La Panetteria

Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 369, Barranco

Rovegno

Dirección: Av. Dos de Mayo 1498, San Isidro

TALLTU

Dirección: Manuel Tovar 433, Miraflores

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.