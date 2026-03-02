El Comercio
Noticias

El verdadero huaico

“No es fatalismo: es una decisión política sostenida en el tiempo”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

    Reporte de lluvias, huaicos y deslizamientos en regiones del Perú | Foto: Ministerio del Ambiente
    En el Perú, la naturaleza no irrumpe de improviso: irrumpe con calendario. Vivimos sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y actuamos como si el gran sismo fuera un tema de sobremesa y no una certeza geológica. Y cuando no es la tierra, es el agua: lluvias que desbordan, ríos que se salen de cauce, quebradas ocupadas que regresan a cobrar lo invadido. Cambian los titulares, cambia el caudal; el guion se repite porque insistimos en escribirlo igual.

