El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interpuso ante la Corte Superior de Justicia de Lima una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima.

El burgomaestre considera que la decisión del órgano electoral “vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños”.

Cumpliendo con mi palabra, he interpuesto ante la @CSJdeLima, una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del @JNE_Peru, que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima, por cuanto vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños pic.twitter.com/Sy87j8DsZo — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) April 30, 2026

El pasado martes 28 de abril, Reggiardo expresó su rechazo a la decisión del JNE de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, al considerar que vulnera el derecho al sufragio y el principio de igualdad ante la ley”.

A través de un pronunciamiento, el burgomaestre —quien fue teniente alcalde durante la gestión de Rafael López Aliaga y militante de Renovación Popular— advirtió que la exclusión de aproximadamente un millón de electores en Lima afecta la legitimidad del proceso electoral y compromete derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Reggiardo también denunció presuntas irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas la demora en la instalación de mesas de sufragio, la no apertura de algunas de ellas, la falta de material electoral y la supuesta desaparición de actas tanto en Lima como en el extranjero.

Asimismo, cuestionó la incorporación extemporánea de actas de la serie 900 y pidió una auditoría al sistema informático administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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