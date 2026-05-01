Resumen

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Alcalde Renzo Reggiardo interpuso acción de amparo ante el Poder Judicial contra el pleno del JNE | Foto: Municipalidad de Lima
Alcalde Renzo Reggiardo interpuso acción de amparo ante el Poder Judicial contra el pleno del JNE | Foto: Municipalidad de Lima
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interpuso ante la Corte Superior de Justicia de Lima una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima.