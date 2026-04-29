El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, rechazó hoy las acusaciones sobre una presunta vulneración a la neutralidad electoral tras sus recientes exigencias al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se convoquen a elecciones complementarias en la capital.

Durante una inspección a las obras de la Vía Expresa Grau, el burgomaestre calificó de “falso absolutamente” que esté realizando un uso indebido de su cargo o de los recursos públicos para fines partidarios, y que lo hizo como autoridad y representante de los vecinos de Lima.

"Me causa gracia que algunos opinólogos o algunas personas, sobre todo de cierta tendencia ideológica, manifiesten que estoy utilizando recursos del Estado y que estoy haciendo uso indebido del cargo“, indicó al defender el mensaje institucional emitido previamente.

El alcalde fundamentó su demanda en la necesidad de proteger el derecho al sufragio de aproximadamente un millón de ciudadanos que, según sostiene, no pudieron votar el pasado 12 de abril debido a irregularidades logísticas.

Al ser consultado sobre un posible alineamiento con la postura de su partido, el burgomaestre fue enfático: "En ningún momento yo he manifestado ningún candidato o ningún partido político. Yo estoy saliendo en defensa de la gran cantidad de personas que viven en la ciudad de Lima y que yo los represento porque soy el alcalde de Lima Metropolitana, porque tienen el derecho a votar y se les esta cercenando su derecho a voto“.

Respecto a la resolución del JNE que declaró inviable la realización de nuevos comicios, Reggiardo instó al organismo electoral a rectificar su decisión. Advirtió que la Municipalidad de Lima evalúa interponer acciones ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional (TC) si persiste el rechazo a su pedido. Según la autoridad, la falta de una elección complementaria configura una afectación directa a la Constitución Política.

Finalmente, el alcalde reiteró negó que esté poniéndose del lado del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. “De ninguna manera. Soy alcalde de Lima, no soy alcalde de un partido político y como alcalde de Lima voy a pelear por los intereses de los vecinos“, concluyó.