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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, negó haberse pronunciado a favor de algún candidato. Foto: MML.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, negó haberse pronunciado a favor de algún candidato. Foto: MML.
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, rechazó hoy las acusaciones sobre una presunta vulneración a la neutralidad electoral tras sus recientes exigencias al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se convoquen a elecciones complementarias en la capital.

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