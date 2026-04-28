El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, expresó su rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, al considerar que vulnera el derecho al sufragio y el principio de igualdad ante la ley.

A través de un pronunciamiento, el burgomaestre —quien fue teniente alcalde durante la gestión de Rafael López Aliaga y militante de Renovación Popular— advirtió que la exclusión de aproximadamente un millón de electores en Lima afecta la legitimidad del proceso electoral y compromete derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Reggiardo también denunció presuntas irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas la demora en la instalación de mesas de sufragio, la no apertura de algunas de ellas, la falta de material electoral y la supuesta desaparición de actas tanto en Lima como en el extranjero. Asimismo, cuestionó la incorporación extemporánea de actas de la serie 900 y pidió una auditoría al sistema informático administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En esa línea, planteó dudas sobre las garantías de transparencia y equidad en futuros comicios, y cuestionó qué norma podría estar por encima de la Constitución para impedir una ampliación del proceso electoral, recordando precedentes como la extensión de la jornada electoral del 12 al 13 de abril.

El alcalde solicitó al JNE reconsiderar su decisión y convocar a elecciones complementarias en el más breve plazo. De persistir la situación, anunció que se interpondrán acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional para restituir el derecho de sufragio.

Finalmente, exhortó a las autoridades, actores políticos y ciudadanía a defender el orden constitucional y la institucionalidad democrática. “Lima no permitirá que se vulneren los derechos de sus ciudadanos” , concluyó.