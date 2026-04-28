Resumen

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Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, rechaza decisión del JNE y anuncia acciones ante el TC. (Foto: Andina)
Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, rechaza decisión del JNE y anuncia acciones ante el TC. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, expresó su rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, al considerar que vulnera el derecho al sufragio y el principio de igualdad ante la ley.

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