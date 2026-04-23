Resumen

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Keiko Fujimori dio a conocer su postura a favor de permitir que voten los ciudadanos que no pudieron hacerlo debido a la instalación tardía de algunas mesas (Foto: Andina)
Keiko Fujimori dio a conocer su postura a favor de permitir que voten los ciudadanos que no pudieron hacerlo debido a la instalación tardía de algunas mesas (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su partido se mantendrá atento y respetuoso a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la posibilidad de realizar elecciones complementarias en aquellas mesas donde se registraron problemas durante la jornada electoral.

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