Resumen
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La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su partido se mantendrá atento y respetuoso a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la posibilidad de realizar elecciones complementarias en aquellas mesas donde se registraron problemas durante la jornada electoral.
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