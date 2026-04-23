La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su partido se mantendrá atento y respetuoso a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la posibilidad de realizar elecciones complementarias en aquellas mesas donde se registraron problemas durante la jornada electoral.

En ese contexto, subrayó que será determinante conocer las reglas que se establezcan, así como el rol que asumirá quien reemplaza a Piero Corvetto en la conducción del sistema electoral, Bernardo Pachas.

Fujimori expresó, además, su postura a favor de permitir que voten los ciudadanos que no pudieron hacerlo debido a la instalación tardía de algunas mesas, aunque enfatizó que respetará lo que finalmente determinen las autoridades electorales.

“Estamos atentos a las decisiones y anuncios del JNE con referencia a unas elecciones complementarias que aún no sabemos si se van a dar o no; y el nuevo mandato que está asumiendo la persona que reemplaza al señor Corvetto, sobre cuáles serán las reglas de juego que se establecerán”, dijo.

“Estoy de acuerdo con que puedan ir a votar las personas que no pudieron hacerlo. Sin embargo, también soy respetuosa de lo que el JNE vaya a determinar. Nos corresponde esperar con prudencia”, sostuvo.