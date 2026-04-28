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Keiko Fujimori planteó la posibilidad de realizar una auditoría al sistema de procesamiento de actas. Foto: Fuerza Popular
Keiko Fujimori planteó la posibilidad de realizar una auditoría al sistema de procesamiento de actas. Foto: Fuerza Popular
Por Martín Calderón

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) marcó distancia de eventuales alianzas electorales de cara a la segunda vuelta. Esto a pesar de un escenario marcado por la fragmentación del voto en los comicios del 12 de abril.

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