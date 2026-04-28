La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) marcó distancia de eventuales alianzas electorales de cara a la segunda vuelta. Esto a pesar de un escenario marcado por la fragmentación del voto en los comicios del 12 de abril.

“He saludado a varios candidatos presidenciales en su desempeño por la primera vuelta, pero como lo he dicho: nuestra alianza y nuestro cogobierno será con la población”, afirmó el pasado martes 28 en diálogo con la prensa, tras una actividad proselitista en el distrito de Cieneguilla.

En los comicios generales participaron varios candidatos con afinidades ideológicas y posturas cercanas a las de Keiko Fujimori. No obstante, ella optaría por una estrategia similar a la que adoptó en sus anteriores candidaturas presidenciales del 2011, 2016 y 2021.

Consultada sobre la negada alianza entre el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el líder etnocacerista Antauro Humala, Fujimori señaló: “Las imágenes de tantos meses y años que ellos vienen trabajando juntos dicen otra cosa. no me voy a pronunciar. la gente puede sacar sus propias conclusiones.”, señaló.

En otro momento, Fujimori se pronunció sobre el pedido de elecciones complementarias formulado por Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Afirmó que, aunque su partido respaldó esa propuesta, respeta la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de descartarla.

“Nosotros respaldamos su pedido de elecciones complementarias. también dijimos que somos respetuosos de lo que el JNE decida. [...] Esperamos que el jurado y la ONPE puedan finalmente determinar quiénes serían las dos personas que pasen a la segunda vuelta”, dijo.

No obstante, planteó la posibilidad de realizar una auditoría al sistema de procesamiento de actas.

“Será importante también más adelante hacer una auditoría del sistema. [...] En el 2021 presentamos más de 700 denuncias y pedidos, lamentablemente nuestro pedido no fue atendido. Solicitamos también el padrón electoral. [...] A nosotros nos quedaron muchas dudas, pero más allá de eso, yo reconocí los resultados”.

En esa contienda, la candidata de Fuerza Popular perdió la segunda vuelta frente a Pedro Castillo (Perú Libre) por una diferencia de poco más de 44 mil votos. En ese proceso, Fujimori denunció fraude.