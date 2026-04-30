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Renzo Reggiardo, expresó su rechazo a la decisión del JNE de declarar inviable la realización de elecciones complementarias.
Renzo Reggiardo, expresó su rechazo a la decisión del JNE de declarar inviable la realización de elecciones complementarias.
Por Redacción EC

El partido Juntos por el Perú presentará una segunda denuncia por una supuesta vulneración a la neutralidad electoral contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego de que este último pidiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconsiderar el pedido de elecciones complementarias.

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