El partido Juntos por el Perú presentará una segunda denuncia por una supuesta vulneración a la neutralidad electoral contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego de que este último pidiera al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconsiderar el pedido de elecciones complementarias.

Así lo dio a conocer, el vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza en comunicación con RPP Noticias: “Vamos a presentar ante el Jurado Electoral Especial -que es la primera instancia- una denuncia por infringir el principio de neutralidad electoral contra el alcalde de Lima”, dijo.

“Consideramos que el alcalde está adoptando posiciones a favor de una agrupación política a cual él pertenece: Renovación Popular”, agregó.

El alcalde de Lima expresó su rechazo a la decisión del JNE de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, al considerar que vulnera el derecho al sufragio y el principio de igualdad ante la ley.

A través de un pronunciamiento, el burgomaestre —quien fue teniente alcalde durante la gestión de Rafael López Aliaga y militante de Renovación Popular— advirtió que la exclusión de aproximadamente un millón de electores en Lima afecta la legitimidad del proceso electoral y compromete derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Posteriormente, Reggiardo calificó de “falso absolutamente” que esté realizando un uso indebido de su cargo o de los recursos públicos para fines partidarios, y que lo hizo como autoridad y representante de los vecinos de Lima.

Hace dos semanas, Juntos por el Perú presentó una primera denuncia contra Reggiardo luego de que expresara públicamente su respaldo a Rafael López Aliaga, en medio del proceso electoral en curso.

Antes, el alcalde solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que requiera información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la cantidad de electores afectados en las elecciones del 12 de abril.