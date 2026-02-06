Julio Velarde y las elecciones 2026: ¿Cuál es el consejo que le da al candidato que resulte ganador?

Con el objetivo de promover el diálogo y la discusión informada sobre los próximos comicios generales, El Comercio y América Multimedia organizaron el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”. El encuentro se realizó este jueves en la sede histórica de este Diario, en el Centro de Lima. Y tuvo la presencia de diferentes personalidades, entre ellas la del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

El director periodístico de El Comercio, Aurelio Arévalo Miró Quesada, refirió que este foro será el primero que se realiza en coordinación con América Multimedia y que en las próximas semanas se va a replicar con otros invitados y temáticas. Además, dejó abierta la posibilidad de concretar un debate entre los principales candidatos a la Presidencia de la República.

“Esto es algo que ya venimos haciendo en El Comercio, con las audiencias vecinales, con el programa de corresponsales escolares, que también han participado en estas elecciones con la campaña Vota por mí. Y con nuestros programas [en streaming] de entrevistas y debates. La idea es recoger distintos puntos de vista para ofrecer a la ciudadanía la mejor información para que puedan decidir bien su voto en abril”, subrayó.

Por su parte, la directora periodística de América Multimedia, Rosana Cueva, subrayó que este tipo de encuentros “son sumamente importantes”, porque es un deber de los medios de comunicación “contribuir con la reflexión y con información que sea rigurosa, solvente y que tenga credibilidad”. “Solo contando con este tipo de información la ciudadanía podrá tener un voto responsable”, finalizó.

Durante el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, consideró que el candidato presidencial que sea el ganador de los próximos comicios debe “armar realmente coaliciones” en el Congreso bicameral “que le permitan gobernar”.

En el primer bloque de la cita, el economista remarcó que, en los últimos 10 años, los presidentes de la República- desde Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hasta Dina Boluarte y José Jerí- “casi no han tenido representación parlamentaria” y que bajo este contexto les ha “sido bien difícil gobernar”.

“Ha sido un período particular en el que casi [los presidentes] no han tenido representación parlamentaria, [Martín] Vizcarra, cero, cuando lo vacaron, y no quiso presentarse [al Parlamento] incluso cuando [disolvió al Congreso elegido en 2016]. Dina Boluarte ni un solo representante. Espero que ese escenario donde [el mandatario] tiene una minoría tan grande no se dé”, manifestó.

“Y ojalá que el que gane [la Presidencia de la República] sepa armar realmente coaliciones que le permitan gobernar”, complementó.

Velarde recordó que a raíz del constante choque entre el Congreso y el Ejecutivo en la década de 1960, a partir de la Constitución de 1979 se incluyó la opción de la disolución del Parlamento.

También subrayó que desde el último año del expresidente Ollanta Humala en el poder, cuando el Partido Nacionalista “perdió la mayoría”, se comenzaron a dar leyes controversiales desde el Congreso, en aparente referencia a las que han golpeado el déficit fiscal.

En otro momento, el presidente del BCR sostuvo que la inestabilidad política “ha pasado factura en la degradación de la calidad del servicio público”.

“En este siglo hemos crecido un promedio de 4,1%, pero la inestabilidad [política] ha pasado factura en la degradación de la calidad del servicio público. La alta rotación- seis presidentes y 23 ministros de Economía y Finanzas- destruye la memoria institucional. Los inversionistas, a veces, no tienen con quién avanzar los proyectos, porque los cuadros técnicos cambian constantemente. Esto ha retrasado la inversión privada y ha empeorado la pública”, advirtió.

Al ser consultado por Omar Mariluz, periodista y conductor de “Cuarto Poder”, sobre la propuesta de algunos candidatos presidencial de utilizar las reservas del BCR, Velarde respondió que “es una idea equivocada, porque gran parte de ese dinero” no es de su institución.

“Son depósitos de los bancos y fondos del gobierno. Como no emitimos dólares, debemos tener ese respaldo para los ahorristas. Tocar eso nos llevaría a una crisis de fuga de capitales y controles forzados”, refirió.

En el último tramo de su participación, el presidente del Banco Central de Reserva dijo que “es difícil estimar” el peso y el impacto de la minería informal e ilegal en el país.

Un país desconectado

En el segundo segmento, la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, presentó las cifras de una encuesta exclusiva para El Comercio, cuyo detalle podrá leer el domingo 8 de febrero en la edición impresa y digital del Diario.

Torrado refirió que existen dos escenarios posibles para la primera vuelta, basados en “tendencias históricas”. El primero, puede ser como en el 2016, cuando dos candidatos, Keiko Fujimori y PPK, se mantuvieron en los primeros lugares en los últimos meses previos a la elección y pasaron al balotaje. O como en el 2021, “donde el nivel de indecisos en enero era muy alto”, del 44%, “y un candidato como Pedro Castillo creció explosivamente en las últimas dos semanas”.

Explicó que en la actualidad el nivel de indecisos sigue alto, “lo que sugiere un escenario de alta volatilidad”.

También advirtió que “el país está profundamente desconectado” de estos comicios generales, porque la mayoría “se siente frustrado, lejano, traicionado por la política”.

Una elección marcada por “la rabia”

El tercer y último bloque reunió a Augusto Álvarez Rodrich, director de A3R.Net y conductor del programa “Enfrentados” de América Televisión, y al periodista y analista político Enrique Castillo. Ambos expusieron y debatieron sus ideas en un espacio moderado por Ariana Lira, jefa de EC Data.

Castillo señaló que el país se encamina hacia una elección marcada por la “rabia”, que —según su análisis— está dirigida contra el sistema político, especialmente hacia el Congreso y el Ejecutivo, “lo que erosiona tremendamente la institucionalidad y la noción de democracia”.

Añadió que la idea de democracia se ha distorsionado de manera acelerada entre la población en los últimos años debido a tres factores: la informalidad e ilegalidad; la crisis de los partidos políticos; y, en un tercer nivel, el propio Congreso, que —indicó— debería ser uno de los pilares fundamentales de la democracia en el Perú. “Y tenemos, en lugar de pilar de la institucionalidad, un pilar que es incluso opuesto a lo que son los valores democráticos y, en realidad, entonces qué podemos esperar del resto de los poderes”, remarcó.

Por su parte, Álvarez Rodrich destacó una suerte de paradoja: mientras empresas y familias sienten que la economía está bien encaminada, cuando se les consulta por la situación del país opinan lo contrario, que está en crisis. En esa línea, sostuvo que existe la percepción de que el problema es el país y que esto ocurre porque no se resuelven asuntos fundamentales como la inseguridad, la corrupción, la salud, la educación y el transporte.

“Hay problemas y lo que siente la población es que la política no está resolviendo esos problemas; y eso es lo que está marcando que la gente tenga una distancia con respecto a estos asuntos. La población está pensando cómo arreglárselas para ir en dos o tres horas al trabajo, mientras que los políticos están pensando cómo se roban el dinero de la franja electoral. Son como dos mundos muy distintos”, expresó.

“Es absolutamente imprescindible”

El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, quien formó parte del público invitado al foro, dijo que “es absolutamente imprescindible” que el próximo presidente o presidenta pueda generar los consensos necesarios en el Parlamento, especialmente en el Senado.

“La economía está creciendo y hay optimismo, pero el crecimiento es insuficiente debido a la falta de acuerdos, los problemas de gobernabilidad, la polarización y la naturaleza transaccional del Congreso. Estas situaciones hacen que se pierdan oportunidades; el país crece, pero podría hacerlo a una tasa mucho más elevada si existieran mínimos consensos y mayor estabilidad y predictibilidad”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Castilla refirió que la crisis política de los últimos 10 años, donde el Perú ha tenido siete presidentes, contando a Jerí, ha generado “un menor crecimiento”, cuando se pudo haber llegado al 6% anual.

“A lo temas políticos hay que sumarles dos factores importantes adicionales. Uno es la creciente inseguridad. El costo de la extorsión es, en la práctica, un ‘impuesto’ a la actividad económica. Y el otro, es la inseguridad jurídica. Existe una sensación de que no se respetan las leyes, hay laudos y arbitrajes que no se pagan”, finalizó.

A su turno, Carlos Neuhaus, ex presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, quien también estuvo entre el público, refirió que es “súper importante darle estabilidad al país”.

“Se necesita a un presidente con un Congreso que respalde la democracia y las buenas ideas, no las trapacerías. La clave fundamental reside en mejorar la calidad del Legislativo actual, eligiendo bien, sobre todo, al Senado”, dijo a este Diario el también presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), que participa en la elección general en la alianza Unidad Nacional.

Neuhaus afirmó que la factura de la crisis política ha sido que el país dejó de crecer.

“Podríamos haber crecido el doble. Se han perdido oportunidades debido a la mucha corrupción e inseguridad. Esto ocurre porque las autoridades piensan en sus propios intereses personales en lugar de pensar en el pueblo que está a su cargo”, acotó.

“El temor es tener un gobierno frágil”

El director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada alertó que “el temor” es que el nuevo gobierno, que será elegido este año, sea “frágil” y que “no cuenta con el respaldo del Congreso y, por lo tanto, este clima de inestabilidad se mantenga”.

“Yo creo que es clave no solo quién será elegido, sino quiénes lo acompañan, se espera que sea una bancada [en el Parlamento] competente, seria y que pueda dar forma a un plan de gobierno coherente y de buen nivel para el país”, complementó.

Por su parte, la directora periodística de América Multimedia, Rosana Cueva, consideró que es una tarea enorme y un gran desafío “reconstruir la institucionalidad del país”.

“Si no se cuentan con instituciones sólidas y fuertes, será muy difícil poder gobernar literalmente, por lo que es el gran reto para el nuevo mandatario. Además, preocupa que, hasta el momento, la mayoría de los candidatos no estén mostrando equipos técnicos fuertes que puedan ayudar a llevar adelante las propuestas que están realizando”, finalizó.