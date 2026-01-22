José Jerí: Las inconsistencias y contradicciones sobre sus reuniones con empresario chino

A poco más de 100 días de iniciado su gobierno de transición, el presidente José Jerí (Somos Perú) afronta la mayor crisis de su mandato, a raíz de una serie de reuniones con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño de salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

Primero fue captado, ingresando encapuchado, al restaurante de Yang, y luego a su local en el Centro de Lima, que acababa de ser clausurado.

Durante las últimas dos semanas, Jerí ha ofrecido diferentes versiones sobre su visita al empresario chino, primero que fue para coordinar las celebraciones por el Día de la Amistad entre el Perú y China, luego que se trató de una cena privada y después que invitó a comer al lugar al ministro del Interior. Además, su primer ministro, Ernesto Álvarez, ha dejado abierta la tesis de la venganza.

Esta situación ha generado no solo que pierda respaldo de dos partidos que lo llevaron a conducir la Mesa Directiva del Congreso y luego a Palacio de Gobierno: APP y Perú Libre, sino también que se presenten tres mociones para censurarlo.

Jerí se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización, pero lejos de aclarar los cuestionamientos en su contra, mantuvo las dudas que pesan sobre él. A continuación, sus inconsistencias y contradicciones.

1. ¿No habla mucho español? Pero es traductor

Durante una entrevista con América Noticias y Canal N, el presidente Jerí dijo que Ji Wu Xiaodong, empresario chino con una orden de arresto domiciliario y procesado por presunta tala ilegal de madera, ingresó a Palacio de Gobierno, porque era parte del “equipo” de Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón. Con este último se ha reunido, en al menos, dos oportunidades.

Incluso, señaló que Xiaodong “no habla mucho español” y rechazó que este le haya solicitado algún tipo de favor.

“Es parte de las personas que trabajan con él [Yang]. Y él [Ji Wu] no habla mucho español […]”, manifestó.

También refirió que el procesado por tala ilegal de madera “siempre ha estado en los contextos” donde estaba Yang. “Ha estado, por ejemplo, ha estado en el chifa [el 26 de diciembre que fui] sirviendo la comida”, acotó.

No obstante, en la lista de traductores públicos juramentados, del chino al español, acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, figura Xiaodong. Su nombramiento data del 2002, cuando cancillería emitió una resolución y su última acreditación es de mayo del 2018.

Es decir, Xiaodong, quien según Jerí “no habla mucho español”, es traductor del chino al castellano desde hace 24 años.

“Yo he dicho con suma claridad que él no hablaba mucho español, por último, él no habrá querido hablar conmigo más. Es un tema que habrá que preguntarle a él, yo no puedo interpretar por qué hace una cosa o deja de hacer otra con respecto a mí”, dijo, al respecto el presidente en conferencia de prensa la noche del miércoles.

2. “No le mentí al país”, pero sí omitió información

El jefe de Estado, además, dijo que su objetivo al reunirse con Yang y otros empresarios chinos para organizar el Día de la Amistad entre el Perú y China se debió a que él como presidente tiene “que afianzar lazos con todos los países sin excepción”. También señaló que “el mensaje debe ser claro para la ciudadanía: vuelvo a decir, no le mentí al país”.

Sin embargo, Jerí, en sus dos primeros descargos (por X y ante los medios de comunicación) por asistir encapuchado al salón Xin Yan, no transparentó que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio y su escolta lo habían acompañado al restaurante. Tampoco transparentó que había ido a otro negocio de Yang: Market Capón. Y recién reconoció ambas situaciones, a pocas horas de que “Cuarto Poder” y “Punto Final” revelarán nuevas imágenes suyas.

Tampoco contó que se había llevado unos cuadros de Market Capón, sino hasta minutos antes de que el programa “Beto a Saber” diera a conocer un tercer video suyo.

Jerí también refirió que su interés por la celebración del Día de la Amistad entre el Perú y China tenía relación con afianzar lazos con Beijing.

Pero, su primer ministro, Ernesto Álvarez, en una entrevista con “Siempre a las ocho” video podcast de El Comercio indicó que los empresarios chinos le ofrecieron al presidente “un gran mega evento” por el Día de la Amistad del Perú y China “para que se luzca”.

“Entonces, es un engaño, es un engaña muchachos que tenía como trasfondo, seguramente, pedidos de distinto nivel o distinto grado, desde los más grandes hasta los más precarios y mezquinos”, remarcó.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Jerí recién reveló que fue en otras dos oportunidades al chifa del empresario Yang. El 3 de diciembre, junto a su equipo, acenar, y otra vez el 9 de diciembre,a almorzar,tras participar en una actividad protocolar en El Pentagonito.

El 3 de diciembre, el presidente realizó una visita a la ciudad de Tacna. Y, de acuerdo al portal de Transparencia de Palacio de Gobierno, se reunió con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, entre las 8:45 p.m. y 10:48 p.m.

En conferencia de prensa, Jerí contó que tras regresar de la ciudad sureña se trasladó al Ministerio del Interior, en San Isidro, y luego se fue a cenar al salón Xin Yan, en San Borja.

“Y cuando volví acá [a Palacio], cerca de las 10 p.m. aproximadamente, se encontraba aun esperándome la ministra de Economía, porque la había convocado con anticipación para justamente ver diversos temas de esa cartera [...] Puede ser llamativo, pero tienen a un presidente que es sumamente dinámico”, remarcó.

En conclusión, Jerí brindó información a cuentagotas y solo para adelantarse a nuevas relevaciones de los medios de comunicación.

3. ¿Quién invitó la cena?

Jerí, en diferentes oportunidades, incluyendo ante el Parlamento, indicó que fue él quien invitó al ministro del Interior y a su escolta a cenar.

“[El 26 de diciembre] fui acompañado formalmente de mi escolta, que subió a cenar con nosotros. En consecuencia, si yo quisiera hacer un acto irregular, que ya he negado, no voy a ir con el ministro y con mi escolta y no los voy a invitar a cenar. A veces se pretende distorsionar la realidad con fines particulares”, manifestó.

El mandatario dijo que la referida cena “no fue planificada ni organizada”, sino “un encuentro circunstancial con el dueño del lugar, del chifa”.

En el programa “Prueba de Fuego”, de RPP TV, Edwin de la Cruz, abogado de Yang, refirió que fue su cliente el que invitó la cena que disfrutó el mandatario y sus acompañantes.

“El señor Yang, o más conocido como Johnny Yang, conoce al presidente Jerí hace años, aproximadamente, del año 2024. Lo conoce a través de los eventos que realiza la embajada china, las asociaciones chinas [que] organizan algunos eventos por aniversario del país chino [...] Y entonces, por eso que él lo invita a cenar, por eso que él acude a Palacio de Gobierno, inclusive está registrado ahí”, sostuvo el letrado.

De la Cruz reiteró que fue Yang “el que le ofrece la cena” y que siempre, cuando han tenido reuniones, su patrocinado “es quien ha invitado”.

4. “No sabía” de la clausura

El presidente Jerí- durante la entrevista a América TV y Canal N- señaló que cuando fue a Market Capón, el último 6 de enero, “no sabía que la tienda estaba clausurada”. “Yo solamente fui, llegué, entré, vi las cosas que quería y así simplemente acabó la jornada”, complementó.

Sin embargo, en imágenes difundidas por “Cuarto Poder”, se observa que, en la puerta del local de Yang, la Municipalidad de Lima había pegado un letrero grande y visible, donde se lee la palabra “clausurado” por realizar giro distinto al autorizado. ¿Cómo, entonces, el mandatario no vio el aviso?

Ante la Comisión de Fiscalización, Jerí dijo que cuando fue, al promediar las 6 p.m., a la tienda “no había evidencias visibles a mi vista para entender o razonar que se había cerrado el local”. “No me pareció raro que el local estuviese cerrado”, agregó.

5. ¿No le solicitaron nada?

En el discurso ofrecido por Jerí la madrugada del domingo, este afirmó que en su reunión con el empresario chino “se aprovechó en conversar principalmente el tema de la futura celebración de la amistad Perú-China”, que se realizará a inicios de febrero. En ese sentido, rechazó que la cita haya tenido un contenido irregular o de similar naturaleza.

“Además, es preciso señalar que [Zhihua Yang] ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido u apoyo o que interceda por él o por terceros y, además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Eso sí, si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él”, subrayó.

Esta versión fue reiterada por el mandatario en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde dijo que no hizo nada ilícito.

“¿Se tocó algún tema irregular? ¿Hubo un ofrecimiento, componenda, un acto de corrupción? No. Hubo una conversación circunstancial, sobre la celebración del Día de la Amistad Perú-China. ¿Qué otro tema se tocó? Me invitaron nuevamente a China, no pude aceptar el viaje por distintos motivos”, expresó.

También rechazó que se haya hablado sobre las concesiones que tiene Yang, en especial la Hidroeléctrica América SAC.

No obstante, el primer ministro, Ernesto Álvarez, dijo creer que “en algún momento ha habido un requerimiento y el presidente no lo ha hecho”.

En “Siempre a las Ocho”, video podcast de El Comercio, el jefe de Gabinete Ministerial responsabilizó a Yang o a su entorno de filtrar los videos del mandatario, a raíz del “no” del somista a un pedido de este.

“[Jerí] ha cometido errores, él los ha aceptado, ha aceptado el error de continuar reuniéndose con empresarios de dudosa categoría. Él [Zhihua Yang] o su entorno han filtrado los videos, presumiblemente para castigarlo a él. Nadie filtra videos de su propio negocio cuando todavía tiene aspiraciones para relacionarse o ganar un negocio”, cuestionó.

“Jerí en medio de su error y juventud ha dicho ‘no’ y este es el castigo, lo quieren derribar por no haberse sometido a un poder económico, comercial, extraño y subalterno”, mencionó en aquella oportunidad.

Más información

En el lugar donde está el salón Xin Yan (San Borja) también funciona la empresa Tengda Cerámica SAC, que contrató los servicios de Nicanor Boluarte- hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte-en mayo del 2023 y enero del 2024.

Zhihua Yang también es gerente general de Hidroeléctrica América SAC, que tiene una concesión en Apurímac, así como de Construcciones Capón SAC, dedicada al rubro de la construcción; y de América Capón SAC, todas ellas con domicilio fiscal en el mismo inmueble. Esta última compañía también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en octubre del 2023.