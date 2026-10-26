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Cita decisiva para la inversión

Representantes nacionales viajan a Nueva York para participar en el encuentro de inversión promovido por inPerú, con la tarea de convencer a empresarios sobre las ventajas de invertir en nuestro país.

    Editorial El Comercio
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    "Los representantes nacionales tendrán la misión de convencer a los inversionistas sobre la estabilidad política que se espera para los próximos años y el respeto por el Estado de derecho en el país". Ilustración: El Comercio.
    "Los representantes nacionales tendrán la misión de convencer a los inversionistas sobre la estabilidad política que se espera para los próximos años y el respeto por el Estado de derecho en el país". Ilustración: El Comercio.

    De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el entusiasmo de los empresarios peruanos por la economía en los siguientes meses se mantiene en niveles superiores a su promedio histórico. La elección de la presidenta Keiko Fujimori impulsó el optimismo a niveles que no se veían, de manera sostenida, desde antes de la pandemia. Pero de expectativas no se vive. El gobierno necesita inversiones privadas concretas si quiere cumplir con la mayor parte de su agenda, y el tiempo que tiene no es ilimitado.

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