Si buscas un plan gratis para disfrutar del ambiente navideño en Nueva York, el encendido de luces de Hudson Yards puede ser una buena opción. La celebración estará abierta al público y contará con música y una presentación especial junto a Vessel. En esta nota te contamos cuándo será, dónde se realizará y a qué hora conviene llegar para disfrutar del evento.

La gente puede tomarse las fotos que desee cuando visite este espacio (Foto: Sitio web de Hudson Yards)

¿CUÁNDO SERÁ EL ENCENDIDO NAVIDEÑO GRATIS EN HUDSON YARDS?

El encendido navideño gratuito de Hudson Yards, en Nueva York, será el lunes 16 de noviembre de 2026.

La celebración se realizará junto a Vessel, en el área de Public Square & Gardens de Hudson Yards, en el oeste de Manhattan. Se trata de la segunda edición de la ceremonia de iluminación navideña de esta estructura y marcará el inicio de Shine Bright, la temporada de luces del complejo, se lee en el sitio web de Hudson Yards.

El programa anunciado incluye:

Una presentación de Anthony Ramos.

Actuaciones de New York Vocal Collective y Brooklyn United Drumline.

La conducción de Helen Little, de 106.7 Lite FM.

La presentación de la nueva iluminación exterior de Vessel.

¿A QUÉ HORA LLEGAR PARA EL ENCENDIDO DE LUCES?

El acceso comenzará a las 5:00 p.m. y la ceremonia arrancará a las 6:00 p.m., hora local de Nueva York. Para asistir desde la apertura y tener tiempo de ubicarte, conviene llegar antes, precisa el sitio web de Hudson Yards.

“La 7.ª edición anual de Hudson Yards, Shine Bright at Hudson Yards Presented by Wells Fargo, contará una vez más con más de 2 millones de luces centelleantes en todo el vecindario. Como novedad este año, Vessel brilla más que nunca con espectáculos de luces gratuitos y una exhibición interior iluminada, incluyendo el muérdago más instagrameable de la ciudad de Nueva York”, se lee.

Más de 2 millones de luces centelleantes decorarán todo el vecindario (Foto: Sitio web de Hudson Yards)

¿CÓMO LLEGAR Y HASTA CUÁNDO ESTARÁN LAS LUCES?

Puedes tomar la línea 7 del metro hasta la estación 34 St–Hudson Yards, próxima a Vessel y al centro comercial. Antes de salir, revisa el programa oficial por si se anuncian cambios de horario.

Si no puedes asistir a la inauguración, las instalaciones de Shine Bright permanecerán del 16 de noviembre de 2026 al 7 de enero de 2027. El recorrido para ver las luces es gratuito; las exhibiciones interiores están sujetas al horario de funcionamiento del complejo.

¿QUÉ ES GRATIS Y QUÉ REQUIERE ENTRADA?

La ceremonia y la iluminación exterior serán gratuitas y abiertas al público. Sin embargo, entrar al interior de Vessel después del espectáculo es una actividad distinta.

Para vivir esta experiencia especial del 16 de noviembre, de 7:00 a 9:00 p.m., requieres un boleto de US$10. Recuerda: no es necesario comprarlo para disfrutar del encendido exterior.